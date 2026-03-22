Bologna – Lazio 0‑2: i rossoblù cedono nel secondo tempo, Italiano invita alla calma

Bologna, 22 marzo 2026 – Una sconfitta amara in casa per il Bologna , battuto per 2‑0 dalla Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara nella 30ª giornata di Serie A. I biancocelesti hanno sfruttato al massimo le occasioni create nella ripresa, conquistando tre punti fondamentali in chiave europea.

La partita aveva iniziato con un Bologna volenteroso, capace di costruire buone trame offensive. Il momento più clamoroso è arrivato nel primo tempo, quando Riccardo Orsolini ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. La Lazio, brava a gestire la pressione, ha colpito nella seconda frazione grazie a una doppietta di Kenneth Taylor, chiudendo definitivamente la gara.

Le parole di Italiano

Al termine della gara, il tecnico Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dei suoi con equilibrio:

«Abbiamo disputato una buona partita sotto certi aspetti, ma ci è mancata continuità nei momenti chiave del match. Ogni errore si paga caro, e oggi il rigore fallito ha inciso sul risultato. Dobbiamo restare uniti, lavorare con fiducia e continuare a migliorare».

Italiano ha voluto sottolineare come il gruppo debba mantenere concentrazione e determinazione, soprattutto in un periodo intenso della stagione che vede il Bologna impegnato sia in campionato che nelle competizioni europee.