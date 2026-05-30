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MotoGP, Mugello Sprint da sogno per Raul Fernandez: Aprilia domina, Bezzecchi salva la leadership mondiale

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

MUGELLO – La Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2026 regala una giornata storica ad Aprilia e a Raul Fernandez.

Sul circuito toscano del Mugello, il pilota spagnolo del Trackhouse MotoGP Team conquista il primo successo della sua carriera in una gara sprint, portando la RS-GP26 sul gradino più alto del podio al termine di una prova autoritaria.

Partito dalla prima fila, Fernandez ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della moto di Noale, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari e tagliando il traguardo in solitaria dopo 19 minuti e 28 secondi di gara.

A completare la festa Aprilia ci ha pensato Jorge Martin. Il campione del mondo ha chiuso al secondo posto, accusando un ritardo di 1.289 secondi dal connazionale ma confermando la competitività della casa veneta su uno dei tracciati più impegnativi del calendario.

Sul terzo gradino del podio è salito Fabio Di Giannantonio, migliore tra i piloti Ducati. Il romano del VR46 Racing Team ha disputato una gara intelligente e concreta, riuscendo a precedere Marco Bezzecchi, autore della pole position ma penalizzato da una partenza complicata e da un primo giro difficile alla San Donato.

Quarto al traguardo, Bezzecchi conserva comunque la leadership del Mondiale, anche se il vantaggio nei confronti di Martin si riduce sensibilmente dopo la Sprint toscana.

Alle spalle del pilota Aprilia hanno chiuso Marc Marquez, al rientro dopo i recenti problemi fisici, Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. Per il due volte campione del mondo è stata una gara in salita: rimasto intrappolato nel traffico alla prima curva, il torinese non è più riuscito a recuperare il terreno perduto.

In zona punti anche Ai Ogura, ottavo con la seconda Aprilia Trackhouse, e Pedro Acosta, nono e migliore tra i piloti KTM.

Da applausi la prestazione del rookie brasiliano Diogo Moreira. Il campione Moto2 2025 ha chiuso decimo dopo aver occupato addirittura la terza posizione nelle prime fasi della corsa, confermando il proprio talento anche nella classe regina.

La gara è stata segnata anche da alcune cadute importanti. Nel corso del quinto giro sono finiti nella ghiaia Enea Bastianini e Franco Morbidelli, protagonisti di due episodi distinti alla curva Scarperia. Costretto al ritiro anche Joan Mir, fermato da problemi tecnici quando mancavano quattro giri alla conclusione.

Mondiale: Bezzecchi resta leader

Nonostante il quarto posto, Marco Bezzecchi mantiene il comando della classifica iridata con 148 punti. Jorge Martin accorcia le distanze e si porta a sole 12 lunghezze dal leader. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio, distante 25 punti dalla vetta, mentre Pedro Acosta occupa il quarto posto con un ritardo di 55 punti.

La gara lunga di domenica promette spettacolo, con Aprilia che ha lanciato un messaggio forte alla concorrenza e Ducati chiamata a reagire davanti al pubblico di casa.

otoGp SPR Mugello – GP Italia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
125Raul FernandezTrackhouse Motogp Team19:28.408
289Jorge MartinAprilia Racing+1.289
349Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+3.287
472Marco BezzecchiAprilia Racing+4.481
593Marc MarquezDucati Lenovo Team+9.055
654Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+9.758
763Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+10.983
879Ai OguraTrackhouse Motogp Team+11.411
937Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+11.809
1011Diogo MoreiraPro Honda Lcr+12.932
1133Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+16.690
1242Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+17.043
1310Luca MariniHonda Hrc Castrol+18.407
1420Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+20.619
1512Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech3+20.669
1643Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+22.907
177Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp+25.423
1851Michele PirroBk8 Gresini Racing Motogp+27.085
1935Cal CrutchlowCastrol Honda Lcr+39.671
1Marco Bezzecchi148
2Jorge Martin136
3Fabio Di Giannantonio123
4Pedro Acosta93
5Raul Fernandez80
6Ai Ogura79
7Alex Marquez67
8Francesco Bagnaia66
9Marc Marquez62
10Fermin Aldeguer51

CLASSIFICA TEAM

1Aprilia Racing219
2Pertamina Enduro VR46 Racing Team119
3Trackhouse MotoGP Team105
4BK8 Gresini Racing MotoGP91
5Red Bull KTM Factory Racing89
6Ducati Lenovo Team53
7Honda HRC Castrol41
8Red Bull KTM Tech337
9Monster Energy Yamaha MotoGP Team34
10Castrol Honda LCR26
Maggio 30, 2026
scritto daRedazione
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