MotoGP, Mugello Sprint da sogno per Raul Fernandez: Aprilia domina, Bezzecchi salva la leadership mondiale

MUGELLO – La Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2026 regala una giornata storica ad Aprilia e a Raul Fernandez.

Sul circuito toscano del Mugello, il pilota spagnolo del Trackhouse MotoGP Team conquista il primo successo della sua carriera in una gara sprint, portando la RS-GP26 sul gradino più alto del podio al termine di una prova autoritaria.

Partito dalla prima fila, Fernandez ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della moto di Noale, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari e tagliando il traguardo in solitaria dopo 19 minuti e 28 secondi di gara.

A completare la festa Aprilia ci ha pensato Jorge Martin. Il campione del mondo ha chiuso al secondo posto, accusando un ritardo di 1.289 secondi dal connazionale ma confermando la competitività della casa veneta su uno dei tracciati più impegnativi del calendario.

Sul terzo gradino del podio è salito Fabio Di Giannantonio, migliore tra i piloti Ducati. Il romano del VR46 Racing Team ha disputato una gara intelligente e concreta, riuscendo a precedere Marco Bezzecchi, autore della pole position ma penalizzato da una partenza complicata e da un primo giro difficile alla San Donato.

Quarto al traguardo, Bezzecchi conserva comunque la leadership del Mondiale, anche se il vantaggio nei confronti di Martin si riduce sensibilmente dopo la Sprint toscana.

Alle spalle del pilota Aprilia hanno chiuso Marc Marquez, al rientro dopo i recenti problemi fisici, Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. Per il due volte campione del mondo è stata una gara in salita: rimasto intrappolato nel traffico alla prima curva, il torinese non è più riuscito a recuperare il terreno perduto.

In zona punti anche Ai Ogura, ottavo con la seconda Aprilia Trackhouse, e Pedro Acosta, nono e migliore tra i piloti KTM.

Da applausi la prestazione del rookie brasiliano Diogo Moreira. Il campione Moto2 2025 ha chiuso decimo dopo aver occupato addirittura la terza posizione nelle prime fasi della corsa, confermando il proprio talento anche nella classe regina.

La gara è stata segnata anche da alcune cadute importanti. Nel corso del quinto giro sono finiti nella ghiaia Enea Bastianini e Franco Morbidelli, protagonisti di due episodi distinti alla curva Scarperia. Costretto al ritiro anche Joan Mir, fermato da problemi tecnici quando mancavano quattro giri alla conclusione.

Mondiale: Bezzecchi resta leader

Nonostante il quarto posto, Marco Bezzecchi mantiene il comando della classifica iridata con 148 punti. Jorge Martin accorcia le distanze e si porta a sole 12 lunghezze dal leader. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio, distante 25 punti dalla vetta, mentre Pedro Acosta occupa il quarto posto con un ritardo di 55 punti.

La gara lunga di domenica promette spettacolo, con Aprilia che ha lanciato un messaggio forte alla concorrenza e Ducati chiamata a reagire davanti al pubblico di casa.

otoGp SPR Mugello – GP Italia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 19:28.408 2 89 Jorge Martin Aprilia Racing +1.289 3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +3.287 4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +4.481 5 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team +9.055 6 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +9.758 7 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +10.983 8 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +11.411 9 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +11.809 10 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +12.932 11 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +16.690 12 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +17.043 13 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +18.407 14 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +20.619 15 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 +20.669 16 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +22.907 17 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp +25.423 18 51 Michele Pirro Bk8 Gresini Racing Motogp +27.085 19 35 Cal Crutchlow Castrol Honda Lcr +39.671

1 Marco Bezzecchi 148 2 Jorge Martin 136 3 Fabio Di Giannantonio 123 4 Pedro Acosta 93 5 Raul Fernandez 80 6 Ai Ogura 79 7 Alex Marquez 67 8 Francesco Bagnaia 66 9 Marc Marquez 62 10 Fermin Aldeguer 51

CLASSIFICA TEAM

