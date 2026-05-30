Baslet – Milano parte forte: Brescia battuta in gara-1, l’Olimpia conduce la semifinale

L’Olimpia Milano inaugura nel migliore dei modi la semifinale playoff di Serie A di basket, imponendosi con autorità sul parquet della Germani Brescia per 88-72 e portandosi subito avanti nella serie.

La gara si apre con una partenza brillante dei padroni di casa, capaci di chiudere il primo quarto in vantaggio 24-16 grazie soprattutto alle iniziative offensive di Amedeo Della Valle, top scorer della serata con 24 punti. Brescia sembra poter indirizzare il match, ma la reazione di Milano non tarda ad arrivare.

Nel secondo periodo l’EA7 cambia ritmo e ribalta l’inerzia dell’incontro con un parziale di 25-16, trovando continuità offensiva e maggiore solidità difensiva. All’intervallo Milano è avanti 42-39, con la sensazione che la partita sia ormai completamente riaperta.

Dopo la pausa lunga la squadra di Ettore Messina alza ulteriormente l’intensità, concedendo appena 13 punti nel terzo quarto e piazzando un break decisivo che indirizza definitivamente la sfida. A guidare la fuga biancorossa ci pensa un ottimo Leandro Bolmaro, protagonista con 20 punti e prestazione di grande impatto, insieme al contributo fondamentale di Brooks e Nebo.

Il vantaggio si amplia fino al +16, con Milano che entra negli ultimi dieci minuti sul 65-52 e gestisce poi senza particolari problemi il finale, consolidando il proprio dominio e chiudendo con un successo netto.

Per Brescia, oltre alla prestazione individuale di Della Valle, resta il rammarico per un calo evidente nella seconda metà di gara, che ha permesso all’Olimpia di prendere il controllo totale dell’incontro.

Gara-2 è già fissata per domenica 31 maggio al PalaLeonessa, dove la Germani sarà chiamata a reagire per evitare di scivolare in una situazione già molto complicata nella serie.