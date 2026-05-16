Basket – Colpaccio Trieste a Brescia: 92-90 in volata, la serie si ribalta subito in Gara 1

Grande sorpresa al PalaLeonessa A2A, dove la Pallacanestro Trieste firma l’impresa e si prende Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A, superando la Germani Brescia per 92-90 al termine di una sfida combattutissima.

La formazione giuliana, testa di serie numero 7, parte con grande intensità e sorprende i padroni di casa, costruendo un primo tempo di alto livello. Trieste chiude infatti avanti all’intervallo sul 59-51, mostrando ritmo offensivo e grande efficacia nelle soluzioni individuali.

Nel terzo quarto però arriva la reazione della Germani. Brescia alza il livello difensivo, trova continuità in attacco e riesce prima a ricucire lo svantaggio, poi a mettere la testa avanti sul 75-72 al 30’, ribaltando l’inerzia della partita e infiammando il pubblico di casa.

Il finale è una vera battaglia punto a punto. Nei possessi decisivi Trieste resta lucida e trova il canestro pesantissimo di Colbey Ross che vale il 92-90. L’ultimo tentativo di Amedeo Della Valle non va a segno e la Germani deve arrendersi davanti al proprio pubblico.

Trieste trova così una vittoria pesantissima in trasferta, trascinata da una grande prova corale: 18 punti per Ross, 22 per Markel Brown, 16 per Jaleel Uthoff e 14 per Darrun Hilliard Toscano-Anderson.

Brescia invece esce dal parquet con grande rammarico, nonostante i 26 punti di Della Valle, e ora sarà chiamata a reagire già in Gara 2, in programma lunedì sera ancora al PalaLeonessa.

Il quadro dei Quarti di Finale