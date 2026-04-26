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Serie A Basket: Brescia Ko, Bologna in vetta, Milano consolida il terzo posto
Serie C - Girone A 19 ° Giornata di ritorno  , risultati ultima di Campionato

Serie A Basket: Brescia Ko, Bologna in vetta, Milano consolida il terzo posto

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione

Con la fase finale della stagione ormai alle porte, la corsa ai play-off e per il titolo si fa sempre più incandescente.

Il ventottesimo turno di Serie A di basket ha regalato diverse sorprese. La capolista Brescia è caduta in casa contro Treviso, che conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza, imponendosi 99-90. Dopo un primo tempo dominato dai lombardi, Treviso ha reagito con un parziale decisivo nell’ultimo quarto, portando a casa un successo che vale doppio. Non sono bastati i 20 punti di Della Valle per evitare il ko della Germani.

Bologna Approfitta e Sale in Vetta

La Virtus Bologna non ha lasciato scampo a Trieste, vincendo 95-81 e approfittando della sconfitta di Brescia per balzare al primo posto in solitaria. Dopo un inizio equilibrato, la Virtus ha preso il largo, con Edwards (19 punti) a guidare la vittoria che consolida il primato a poche giornate dalla fine della regular season.

Varese e Reggio Emilia in Crescita

Varese ha ottenuto un’importante vittoria play-off battendo Cremona 84-75, con Stewart protagonista con 23 punti. Reggio Emilia ha invece dominato Tortona 88-69, grazie ai 23 punti di Barford, ipotecando il suo posto nei play-off.

Milano Tiene il Terzo Posto con il Successo su Venezia

Milano ha consolidato il terzo posto battendo Venezia 90-85 in una partita che ha visto i meneghini controllare per larga parte del match, nonostante un ritorno finale dei veneti. Bolmaro, con 19 punti, è stato il miglior marcatore, e l’Olimpia si porta a +2 su Venezia, mantenendo viva la lotta per le prime posizioni.

VENTOTTESIMA GIORNATA
Sabato 25 aprile 2026
APU Old Wild West Udine – Acqua S. Bernardo Cantù 95-83
Guerri Napoli – Dolomiti Energia Trentino 84-74
Domenica 26 aprile 2026
Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano 85-90
Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona 84-75
UNA Hotels Reggio Emilia – Bertram Derthona Tortona 88-69
Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Trieste 95-81
Germani Brescia – NutriBullet Treviso Basket 90-99
Riposa: Banco di Sardegna Sassari

CLASSIFICA VENTISETTESIMA GIORNATA 
Virtus Olidata Bologna – Punti: 42 – PG: 26 – V: 21 – P: 5*
Germani Brescia – Punti: 40 – PG: 26 – V: 20 – P: 6*
EA7 Emporio Armani Milano – Punti: 38 – PG: 26 – V: 19 – P: 7*
Umana Reyer Venezia – Punti: 36 – PG: 26 – V: 18 – P: 8*
Bertram Derthona Tortona – Punti: 30 – PG: 26 – V: 15 – P: 11*
UNA Hotels Reggio Emilia – Punti: 28 – PG: 26 – V: 14 – P: 12*
Pallacanestro Trieste – Punti: 26 – PG: 26 – V: 13 – P: 13*
Openjobmetis Varese – Punti: 24 – PG: 27 – V: 12 – P: 15
– playoff – *qualificate
Vanoli Basket Cremona – Punti: 20 – PG: 25 – V: 10 – P: 15
APU Old Wild West Udine – Punti: 20 – PG: 26 – V: 10 – P: 16
Guerri Napoli Basketball – Punti: 20 – PG: 26 – V: 10 – P: 16
Dolomiti Energia Trentino – Punti: 20 – PG: 26 – V: 10 – P: 16
Acqua S.Bernardo Cantù – Punti: 18 – PG: 27 – V: 9 – P: 18
Nutribullet Treviso – Punti: 16 – PG: 26 – V: 8 – P: 18
Banco di Sardegna Sassari – Punti: 14 – PG: 26 – V: 7 – P: 18

Aprile 26, 2026
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