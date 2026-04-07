EuroLeague, Bayern Monaco espugna Bologna: Virtus ko 85‑80 in una sfida combattuta

Bologna, 7 aprile 2026 – Serata amara per la Virtus Bologna, sconfitta in casa dal Bayern Monaco per 85‑80 in un match di EuroLeague caratterizzato da grande equilibrio e colpi di scena fino all’ultimo possesso. Nonostante l’impegno e la determinazione dei bianconeri, i tedeschi hanno saputo gestire meglio i momenti cruciali, conquistando una vittoria preziosa in chiave classifica.

La Virtus Bologna ha iniziato il match con intensità, mostrando buone trame offensive e una difesa aggressiva, riuscendo spesso a mantenere il punteggio in equilibrio. I padroni di casa hanno guidato la gara in diversi momenti, facendo sperare i tifosi in un successo casalingo che sarebbe stato fondamentale per rafforzare la corsa ai playoff.

Ma il Bayern Monaco ha risposto con freddezza e concretezza, capitalizzando sugli errori della Virtus e segnando canestri pesanti nei momenti decisivi. La squadra tedesca ha sfruttato la profondità del roster e la precisione dalla lunga distanza per ribaltare il risultato nel quarto finale, lasciando ai bianconeri poche chance di reazione.

Tra i protagonisti della serata spiccano i realizzatori del Bayern, capaci di imprimere il ritmo giusto nei momenti chiave, mentre tra le fila della Virtus Bologna si sono distinti i giocatori di maggiore esperienza, che hanno lottato fino alla sirena finale senza però riuscire a ribaltare l’esito della partita.

Questa sconfitta rappresenta un passo falso pesante per la Virtus, che ora dovrà riorganizzarsi rapidamente in vista delle ultime giornate di EuroLeague, dove ogni punto può fare la differenza per la qualificazione alla fase successiva. Il Bayern Monaco, invece, consolida il suo cammino europeo dimostrando di essere una squadra solida e determinata anche lontano da Monaco di Baviera.

In definitiva, una partita intensa e spettacolare, che ha confermato ancora una volta il fascino e l’imprevedibilità dell’EuroLeague, dove la differenza spesso la fanno i dettagli e la gestione dei momenti chiave.