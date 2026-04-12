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Napoliu, Conte va bene il pareggio , Parma è un campo ostico"
Serie A: Parma – Napoli 1-1
L'ex arbitro Marelli: "il fallo di mano di Buongiorno , non è da calcio di rigore"

Serie A: Parma – Napoli 1-1

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione
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