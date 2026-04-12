Parma–Napoli 1-1: Strefezza illude, McTominay risponde

Il confronto tra Parma e Napoli, allo stadio Stadio Ennio Tardini, si chiude con un pareggio per 1-1 che lascia tanto maro in bocca alla squadra campione d’Italia. sensazioni contrastanti a entrambe le squadre.

La partita si accende immediatamente: dopo appena un minuto, Gabriel Strefezza sorprende la difesa partenopea e porta in vantaggio il Parma con un inserimento rapido e preciso su pasticcio tra Juan Jesus e Buongiorno. Dopo il gol subito una soloa squaedra in campo il Napoli che nonriesce a sfindare la Muraglioa dei ducali.

Nella ripresa, però, il Napoli cambia marcia. Il possesso palla aumenta, la pressione si fa costante e al 60’ arriva il meritato pareggio firmato da Scott McTominay, bravo a inserirsi su tocco di Hojlund e battere Suzuki.

Nel finale gli ospiti provano a completare la rimonta, ma il Parma resiste con determinazione, portando a casa un punto prezioso contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Il pareggio muove la classifica di entrambe: il Napoli rallenta la propria corsa nei confronti dell’Inter , opartenopei a-6 dai nerazzurri che giocheranno stasera il posticio contro il Como.Il Parma conferma la propria solidità, soprattutto tra le mura amiche, un’altro passo avanti verso la salvezza.

TABELLINO PARMA-NAPOLI

PARMA-NAPOLI 1-1

PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 6,5, Troilo 6, Valenti 5,5; Delprato 6, Bernabé 6 (66′ Ordonez 6), Keita 6,5, Nicolussi Caviglia 6 (66′ Estevez 6), Valeri 6,5; Elphege 7 (59′ Sorensen 6), Strefezza 7 (72′ Mikolajewski sv). All. Cuesta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 4,5 (46′ Beukema 6), Buongiorno 5, Olivera 6; Politano 5,5 (78′ Gutierrez sv), Anguissa 5 (56′ Alisson Santos 6,5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5; De Bruyne 5,5 (78′ Elmas sv), McTominay 6,5; Hojlund 6 (66′ Giovane 5). All. Conte.

Marcatori: 1′ Strefezza (P), 60′ McTominay (N)

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Circati (P)