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Palladino: “Prestazione giusta, ma ci è mancato il gol”

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

Bergamo — C’è rammarico nelle parole di Raffaele Palladino dopo la sconfitta dell’Atalanta contro la Juventus. Un 0-1 che, secondo il tecnico, non rende pienamente giustizia alla prova offerta dalla sua squadra, soprattutto nel primo tempo.

Nel post partita, Palladino ha analizzato così la gara:
“Abbiamo fatto una partita di grande intensità e qualità, creando diverse occasioni. Ci è mancato solo il gol”.

L’allenatore ha sottolineato come l’Atalanta abbia tenuto in mano il gioco per lunghi tratti, mettendo in difficoltà gli avversari senza però riuscire a concretizzare:
“Quando domini ma non segni, contro squadre come la Juventus rischi di essere punito. Ed è quello che è successo”.

Decisivo, anche secondo Palladino, l’episodio a inizio ripresa:
“Abbiamo pagato una disattenzione. A questi livelli non puoi permetterti errori, perché li paghi subito”.

Nonostante il risultato negativo, il tecnico ha voluto evidenziare gli aspetti positivi della prestazione: atteggiamento, organizzazione e capacità di creare occasioni. Tuttavia, il messaggio è chiaro:
“La strada è quella giusta, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta”.

Una sconfitta che lascia amarezza, ma anche indicazioni utili in vista del finale di stagione, dove l’Atalanta sarà chiamata a trasformare il buon gioco in punti pesanti.

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione
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