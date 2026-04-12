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La Juventus espugna Bergamo: Atalanta battuta di misura
Spalletti amaro dopo Atalanta–Juventus: “Partite così vanno chiuse”
Palladino: “Prestazione giusta, ma ci è mancato il gol”

Spalletti amaro dopo Atalanta–Juventus: “Partite così vanno chiuse”

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

Bergamo — Stavolta meno spettacolo, ma più sostanza. Dopo la sfida tra Atalanta e Juventus, Luciano Spalletti ha commentato con realismo una prestazione non brillante, ma efficace nel risultato.

“Altre volte abbiamo giocato meglio, ma era importante vincere”, ha dichiarato il tecnico nel post partita, sintetizzando perfettamente lo spirito della gara. Una Juventus meno dominante sul piano del gioco rispetto ad altre uscite, ma capace di capitalizzare l’occasione decisiva e difendere il vantaggio con ordine.

Spalletti ha riconosciuto le difficoltà incontrate contro un’Atalanta intensa e propositiva, soprattutto nel primo tempo: “Sapevamo che avrebbero spinto forte, ci hanno creato qualche problema, ma la squadra è rimasta compatta”.

Decisivo, ancora una volta, l’episodio a inizio ripresa che ha indirizzato l’incontro. Da lì in poi, gestione e attenzione difensiva hanno fatto la differenza: “Abbiamo saputo soffrire — ha aggiunto — e questo è un segnale di maturità”.

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza del risultato in una fase cruciale della stagione: tre punti pesanti nella corsa agli obiettivi, anche senza una prestazione memorabile.

Una vittoria “sporca”, ma preziosa, che conferma come — a questo punto del campionato — conti soprattutto la concretezza.

Aprile 12, 2026
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