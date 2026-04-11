Milan-Udinese 0-3: i friulani dominano a San Siro, rossoneri in crisi nera

Serata da incubo per il Milan, che davanti al proprio pubblico crolla con un netto 0-3 contro un’Udinese cinica, organizzata e sorprendentemente dominante per larghi tratti del match. Una sconfitta pesante che apre interrogativi profondi sul momento della squadra rossonera.

Il match si sblocca già nel primo tempo con un episodio sfortunato per i padroni di casa: un’autorete di Bartesaghi (36′) mette in salita la partita del Milan, che fatica a reagire con ordine e lucidità. L’Udinese ne approfitta, mantenendo compattezza difensiva e ripartendo con efficacia.

Nella ripresa, la squadra friulana conferma la propria superiorità tattica e mentale. Il Milan tenta una reazione , ma è puntio al (37′) da Ekkelenkamp pescato in area da un cross di Zaniolo e di testa batte Maignan. Nella rirpesa il Milan sembra spento in riserva di idee, anche MNodric il ‘Faro’ sembra non essere in grande spolvero , così al (73′) Atta chiude i conti definitivamente con un destro rasoterra chirurgico all’angolino destro di Maigana, sfruttando le amnesie difensive del Milan e una fase di costruzione offensiva troppo prevedibile da parte dei rossoneri.

Il pubblico di San Siro, inizialmente fiducioso, ha accompagnato gli ultimi minuti con fischi e disappunto, nettamente più forti quando Leaoi è stato sostiuito da Allegri. mentre l’Udinese ha gestito il finale con maturità, sfiorando in due occasioni anche il poker e portando a casa tre punti pesantissimi.

Per il Milan si tratta della seconda una battuta d’arresto consecutiva dopo Napoli , non facile da digerire non solo per il risultato ma per la qualità della prestazione, apparsa insufficiente sotto ogni punto di vista. L’Udinese, invece, conferma il proprio ottimo momento di forma e dimostra di poter competere con chiunque sul piano dell’intensità e dell’organizzazione.

Una serata che, per i rossoneri, rischia di lasciare strascichi importanti in vista del finale di stagione.

TABELLINO MILAN-UDINESE

MILAN-UDINESE 0-3

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Athekame 5 (46′ Fullkrug 5), De Winter 4,5, Pavlovic 5,5, Bartesaghi 5; Ricci 5 (60′ Fofana 5,5), Modric 5 (73′ Jashari 6), Rabiot 5; Saelemaekers 5, Leao 4,5 (77′ Loftus-Cheek sv), Pulisic 5 (73′ Nkunku 5,5). All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Okoye 7; Kristensen 6,5, Kabasele 7, Solet 7; Ehizibue 6, Ekkelenkamp 7 (85′ Miller sv), Karlstrom 7, Atta 7,5 (85; Zarraga sv), Kamara 6; Zaniolo 7,5 (66′ Piotrowski 6), Davis 6,5 (76′ Gueye 6). All. Runjaic

Marcatori: 26′ Bartesaghi (aut.), Ekkelenkamp, 71′ Atta

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Leao, Kristensen