Udinese, esperienza e leadership: rinnovato il contratto di Daniele Padelli fino al 2027

L’Udinese Calcio continua a puntare sull’esperienza e sulla solidità del suo gruppo squadra. Il club bianconero ha infatti annunciato il rinnovo del contratto di Daniele Padelli fino al 30 giugno 2027, confermando la piena fiducia nei confronti del portiere veterano.

Per Padelli si tratterà dell’ottava stagione complessiva con la maglia friulana, la sesta consecutiva, un percorso che lo ha reso una figura fondamentale non solo in campo ma soprattutto all’interno dello spogliatoio. La società ha voluto sottolineare nel proprio comunicato le qualità umane e professionali dell’estremo difensore, sempre pronto a dare il proprio contributo quando chiamato in causa.

Anche nell’ultima stagione, infatti, il portiere ha risposto presente nelle occasioni in cui è stato utilizzato, dimostrando affidabilità, personalità ed esperienza. Caratteristiche che l’Udinese considera preziose per accompagnare la crescita del gruppo e mantenere equilibrio all’interno della rosa.

Classe 1985, Padelli potrebbe inoltre diventare il giocatore più anziano della prossima Serie A. Un primato che dipenderà però dal futuro di Luka Modrić e dalle decisioni del AC Milan riguardo alla permanenza del centrocampista croato nel campionato italiano.