Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Mondiale 2026, gli USA di Pochettino puntano in alto: esperienza e talento nella lista dei convocati con Pulisic e McKennie
Udinese, esperienza e leadership: rinnovato il contratto di Daniele Padelli fino al 2027

Udinese, esperienza e leadership: rinnovato il contratto di Daniele Padelli fino al 2027

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione

L’Udinese Calcio continua a puntare sull’esperienza e sulla solidità del suo gruppo squadra. Il club bianconero ha infatti annunciato il rinnovo del contratto di Daniele Padelli fino al 30 giugno 2027, confermando la piena fiducia nei confronti del portiere veterano.

Per Padelli si tratterà dell’ottava stagione complessiva con la maglia friulana, la sesta consecutiva, un percorso che lo ha reso una figura fondamentale non solo in campo ma soprattutto all’interno dello spogliatoio. La società ha voluto sottolineare nel proprio comunicato le qualità umane e professionali dell’estremo difensore, sempre pronto a dare il proprio contributo quando chiamato in causa.

Anche nell’ultima stagione, infatti, il portiere ha risposto presente nelle occasioni in cui è stato utilizzato, dimostrando affidabilità, personalità ed esperienza. Caratteristiche che l’Udinese considera preziose per accompagnare la crescita del gruppo e mantenere equilibrio all’interno della rosa.

Classe 1985, Padelli potrebbe inoltre diventare il giocatore più anziano della prossima Serie A. Un primato che dipenderà però dal futuro di Luka Modrić e dalle decisioni del AC Milan riguardo alla permanenza del centrocampista croato nel campionato italiano.

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Mondiale 2026, gli USA di Pochettino puntano in alto: esperienza e talento nella lista dei convocati con Pulisic e McKennie

Maggio 27, 2026

Recommended for You

Lukaku giura fedeltà al Napoli: “Il mio amore resta intatto”