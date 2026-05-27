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Mondiale 2026, gli USA di Pochettino puntano in alto: esperienza e talento nella lista dei convocati con Pulisic e McKennie

Mondiale 2026, gli USA di Pochettino puntano in alto: esperienza e talento nella lista dei convocati con Pulisic e McKennie

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione

Mauricio Pochettino ha sciolto le riserve e ufficializzato i 26 giocatori che rappresenteranno gli United States men’s national soccer team al 2026 FIFA World Cup. L’annuncio è arrivato da New York e conferma la volontà del tecnico argentino di affidarsi a un gruppo ricco di qualità, esperienza internazionale e giovani pronti a esplodere.

Tra i protagonisti della spedizione americana spiccano Christian Pulisic del AC Milan, Weston McKennie della Juventus e Timothy Weah, oggi al Olympique de Marseille. Confermata anche la presenza di Giovanni Reyna, uno dei talenti più discussi della nazionale statunitense dopo i problemi vissuti durante il Mondiale in Qatar con l’ex ct Gregg Berhalter.

Prima dell’inizio del torneo, gli Stati Uniti sosterranno due test amichevoli di prestigio: il 31 maggio contro il Senegal national football team e il 6 giugno contro la Germany national football team. Successivamente la squadra si trasferirà in California per completare la preparazione.

Nel girone mondiale, inserito nel Gruppo D, il team americano debutterà il 12 giugno contro il Paraguay national football team a Los Angeles. Seguiranno le sfide contro l’Australia national soccer team e la Turkey national football team, decisive per il passaggio del turno.

L’obiettivo degli Stati Uniti è chiaro: sfruttare il fattore campo e una generazione sempre più competitiva per recitare finalmente un ruolo da protagonista sulla scena mondiale.

Questo l’elenco dei convocati. – Portieri: Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England), Chris Brady (Chicago) – difensori: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic Glasgow), Miles Robinson (Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal, Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus) – centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus Turin), Cristian Roldan (Seattle), Sebastian Berhalter (Vancouver), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marsiglia), Malik Tillman (Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds), Alejandro Zendejas (Club America) – attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry).

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione
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