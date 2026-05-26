Virtus e Reyer da batticuore: Bologna e Venezia si sfideranno nella semifinale Scudetto

Servono due intensissime gara-5 per completare il quadro delle semifinali playoff della Lega Basket Serie A. Alla fine a sorridere sono Virtus Bologna e Reyer Venezia, capaci di piegare rispettivamente Trento e Tortona al termine di due sfide combattute fino agli ultimi minuti.

Alla Segafredo Arena, la Virtus conquista il passaggio del turno superando la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 106-95. Una vittoria arrivata dopo una partita tiratissima, decisa soltanto nell’ultimo quarto grazie alla maggiore profondità e qualità del roster bianconero. Protagonista assoluto Carsen Edwards, trascinatore delle V-nere con 31 punti, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti messi a referto da uno straordinario Jordan Ford Steward.

Dopo tre quarti vissuti sul filo dell’equilibrio, Bologna cambia marcia negli ultimi dieci minuti, piazzando il parziale decisivo che spegne le speranze di Trento e vale il definitivo 3-2 nella serie.

Non meno emozionante la sfida del Taliercio, dove l’Reyer Venezia supera la Derthona Basket per 89-83, conquistando anche lei la semifinale soltanto all’ultima partita disponibile. Venezia costruisce il successo grazie a un super primo tempo e a un incontenibile Jordan Parks Cole, autore di 27 punti complessivi, di cui ben 18 realizzati già nel primo quarto.

Tortona, però, non molla mai e rientra più volte in partita trascinata dalle giocate di Baldasso e Gorham. Nel finale, la Reyer mantiene sangue freddo dalla lunetta e gestisce il vantaggio fino alla sirena.

Adesso riflettori puntati sulla semifinale tra Bologna e Venezia: una serie che promette spettacolo, equilibrio e grande intensità tra due delle grandi protagoniste del basket italiano.