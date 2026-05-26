Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Parigi shock: Walton elimina Medvedev al quinto set
Virtus e Reyer da batticuore: Bologna e Venezia si sfideranno nella semifinale Scudetto
Vingegaard domina la tappa: attacco nel finale e maglia rosa

Virtus e Reyer da batticuore: Bologna e Venezia si sfideranno nella semifinale Scudetto

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

Servono due intensissime gara-5 per completare il quadro delle semifinali playoff della Lega Basket Serie A. Alla fine a sorridere sono Virtus Bologna e Reyer Venezia, capaci di piegare rispettivamente Trento e Tortona al termine di due sfide combattute fino agli ultimi minuti.

Alla Segafredo Arena, la Virtus conquista il passaggio del turno superando la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 106-95. Una vittoria arrivata dopo una partita tiratissima, decisa soltanto nell’ultimo quarto grazie alla maggiore profondità e qualità del roster bianconero. Protagonista assoluto Carsen Edwards, trascinatore delle V-nere con 31 punti, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti messi a referto da uno straordinario Jordan Ford Steward.

Dopo tre quarti vissuti sul filo dell’equilibrio, Bologna cambia marcia negli ultimi dieci minuti, piazzando il parziale decisivo che spegne le speranze di Trento e vale il definitivo 3-2 nella serie.

Non meno emozionante la sfida del Taliercio, dove l’Reyer Venezia supera la Derthona Basket per 89-83, conquistando anche lei la semifinale soltanto all’ultima partita disponibile. Venezia costruisce il successo grazie a un super primo tempo e a un incontenibile Jordan Parks Cole, autore di 27 punti complessivi, di cui ben 18 realizzati già nel primo quarto.

Tortona, però, non molla mai e rientra più volte in partita trascinata dalle giocate di Baldasso e Gorham. Nel finale, la Reyer mantiene sangue freddo dalla lunetta e gestisce il vantaggio fino alla sirena.

Adesso riflettori puntati sulla semifinale tra Bologna e Venezia: una serie che promette spettacolo, equilibrio e grande intensità tra due delle grandi protagoniste del basket italiano.

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Parigi shock: Walton elimina Medvedev al quinto set

Maggio 26, 2026
Articolo successivo

Vingegaard domina la tappa: attacco nel finale e maglia rosa

Maggio 26, 2026

Recommended for You

Playoff Serie A Basket, Trieste fora gara 5: Brescia K.O. 83 – 77 , serie sul 2 a 2

Il Real Madrid domina Valencia e conquista la finale di Eurolega

Shock playoff in Serie A: Trento sbanca Bologna, Venezia domina ancora Tortona

Basket Playoff , Gara 1: Bologna e Venezia partono forte, Trento e Tortona ko

Basket – Colpaccio Trieste a Brescia: 92-90 in volata, la serie si ribalta subito in Gara 1

Basket-Milano parte a razzo nei playoff: Reggio Emilia stesa in Gara 1, l’Olimpia comanda la serie

NBA in lutto, morto Brandon Clarke: l’ala dei Grizzlies aveva 29 anni

Serie A Basket, sprint finale da brividi: playoff, Europa e salvezza ancora tutti da decidere