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NBA in lutto, morto Brandon Clarke: l’ala dei Grizzlies aveva 29 anni
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NBA in lutto, morto Brandon Clarke: l’ala dei Grizzlies aveva 29 anni

Maggio 12, 2026
scritto daRedazione

Shock nel mondo del basket americano: ancora sconosciute le cause del decesso

Tragedia nel mondo della NBA. È morto a soli 29 anni Brandon Clarke, ala dei Memphis Grizzlies. La notizia è stata annunciata ufficialmente dal club del Tennessee attraverso un comunicato diffuso sui social.

“Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Brandon Clarke. Brandon è stato un compagno di squadra straordinario e una persona eccezionale, il cui impatto sull’organizzazione e sull’intera comunità di Memphis non sarà dimenticato”, hanno scritto i Grizzlies. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Diverse testate statunitensi riferiscono che le autorità stanno ancora svolgendo accertamenti sulle circostanze del decesso. Nato in Canada, Clarke era stato scelto con la chiamata numero 21 al Draft NBA del 2019. Dopo essere stato selezionato dagli Oklahoma City Thunder, era stato subito ceduto a Memphis, squadra con cui ha disputato tutta la sua carriera nella lega americana. Nella stagione da rookie si era guadagnato un posto nell’All-Rookie Team grazie alle ottime prestazioni mostrate sotto canestro. Nel 2022 aveva firmato un importante rinnovo quadriennale con i Grizzlies, ma gli ultimi anni erano stati segnati da numerosi problemi fisici. Tra infortuni al tendine d’Achille, ginocchio e polpaccio, Clarke aveva giocato pochissimo nelle ultime stagioni, scendendo in campo solo in due occasioni nell’annata 2025-26. Nelle scorse settimane il suo nome era finito anche nelle cronache giudiziarie statunitensi dopo un arresto avvenuto in Arkansas per possesso di sostanze stupefacenti. Il giocatore era stato successivamente rilasciato su cauzione. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo NBA, con messaggi di cordoglio arrivati da compagni di squadra, ex colleghi e tifosi. Anche il commissioner NBA Adam Silver ha espresso il proprio dolore, ricordando Clarke come “un compagno amatissimo e un leader che giocava con passione e grinta”.

Maggio 12, 2026
scritto daRedazione
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