Ternana, la lunga corsa tra promozioni e ricadute: la storia di una passione mai stabile

(Roario Murro) – La storia della Ternana Calcio è una di quelle narrazioni tipiche del calcio italiano di provincia: fatta di slanci improvvisi verso il grande palcoscenico e ricadute altrettanto brusche, tra entusiasmi popolari, crisi societarie e rinascite che sembrano sempre nuove, ma in realtà ripetono un copione già scritto.

Fondata nel 1925 a Terni, la Ternana ha vissuto il suo momento più iconico nel 1972, quando ottenne la storica promozione in Serie A sotto la guida di Corrado Viciani. Fu una rivoluzione non solo sportiva, ma anche culturale: il “gioco corto” e il calcio ragionato di quella squadra anticiparono idee moderne che avrebbero fatto scuola. Ma l’epopea durò poco. Dopo appena due stagioni, la retrocessione riportò il club alla sua dimensione più abituale, quella tra Serie B e Serie C.

Da allora, la Ternana è diventata emblema di un’altalena continua. Promozioni entusiasmanti — spesso costruite su gruppi solidi e allenatori capaci di accendere l’ambiente — si sono alternate a fallimenti sportivi e, in alcuni casi, societari. Il club ha vissuto anche momenti difficili sul piano economico, con ripartenze dalle categorie inferiori e rifondazioni che hanno segnato profondamente il rapporto con la città.

Negli anni Duemila e Duemiladieci, la squadra rossoverde ha più volte ritrovato la Serie B, salvo poi faticare a consolidarsi stabilmente. Ogni promozione ha riacceso l’entusiasmo di una tifoseria tra le più appassionate dell’Italia centrale, ma ogni discesa ha anche riaperto il tema della fragilità strutturale del progetto sportivo.

Oggi la Ternana continua a rappresentare un caso tipico del calcio italiano: una società con identità forte, radicamento territoriale profondo con una grande tifoseria e una storia che alterna sogno e disillusione. Più che una semplice squadra, è il simbolo di una città che non smette di credere nella possibilità di tornare, un giorno, stabilmente nel calcio che conta.

Oggi, più che parlare di un singolo “fallimento”, la storia della Ternana è quella di una società che ha più volte rischiato la sparizione o la ripartenza forzata, ma che ha sempre trovato il modo di restare viva nel calcio professionistico, tra ambizione sportiva e fragilità economica ricorrente.