Giro d’Italia, tappa rivoluzionaria in Calabria: Narváez vince a Cosenza, Ciccone in maglia rosa

La quarta tappa del Giro d’Italia 2026, da Catanzaro a Cosenza per 138 chilometri, cambia volto alla corsa rosa e ridisegna la classifica generale.

A vincere la frazione è l’ecuadoregno Jhonatan Narvaez, protagonista di una giornata gestita con grande efficacia soprattutto nella fase finale. Alle sue spalle chiude terzo l’italiano Giulio Ciccone, che però conquista il risultato più importante di giornata: la maglia rosa.

Il corridore abruzzese approfitta delle difficoltà accusate dall’uruguayano Guillermo Thomas Silva, che perde terreno nella parte più dura del percorso e cede il primato della classifica generale.

La svolta arriva sulla salita di Cozzo Tunno, circa 15 chilometri di ascesa che spezza il gruppo e fa emergere i valori in campo. È lì che la corsa si seleziona in modo netto: il ritmo alto mette in crisi diversi big e cambia completamente l’andamento della tappa.

Tra i corridori in difficoltà anche Jonathan Milan ed Egan Bernal, attardati proprio nei momenti decisivi della frazione.

La fuga iniziale, composta da sei uomini, ha animato la prima parte di gara, ma è stata progressivamente riassorbita prima dell’azione decisiva in salita. Da lì in avanti, la corsa si è spezzata fino all’arrivo di Cosenza.

Giornata negativa anche per Wilco Kelderman, costretto al ritiro dopo le conseguenze di una caduta avvenuta nei giorni precedenti.

Il Giro, rientrato in Italia dopo la partenza dalla Bulgaria, continua così a offrire colpi di scena e cambi di scenario, con la classifica che ora vede Ciccone in maglia rosa e la corsa già completamente aperta.

Mercoledì 12 Maggio , Tappa 5^ Giro 2026: · Praia a Mare – Potenza, 203 km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 3h08’46”

2. Orluis Aular VEN (Movistar Team) s.t.

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) s.t.

4. Ben Turner GBR s.t.

5. Alessandro Pinarello ITA s.t.

6. Afonso Eulalio POR s.t.

7. Lennert Van Eetvelt BEL s.t.

8. Diego Ulissi ITA s.t.

9. Andrea Raccagni Noviero ITA s.t.

10. Michael Valgren DEN s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) in 16h18’51”

2. Jan Christen SUI (UAEEmirates-XRG) a 04″

3. Florian Stork GER (Tudor Pro Cycling) s.t.

4. Egan Bernal COL s.t.

5. Thymen Arensman NED a 06″

6. Giulio Pellizzari ITA s.t.

7. Lennert Van Eetvelt BEL a 10″

8. Enric Mas ESP s.t.

9. Markel Beloki ESP s.t.

10. Jan Hirt CZE s.t.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 105 punti

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 64

3. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 50

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Diego Pablo Sevilla ESP (Team Polti VisitMalta) 42 punti

2. Nelson Oliveira POR (Movistar Team) 18

3. Manuele Tarozzi ITA (Bardiani CSF 7 Saber) 12

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Jan Christen SUI (UAEEmirates-XRG) in 16h18’55”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) a 02″

3. Lennert Van Eetvelt BEL (Lotto Intermarché) a 06″