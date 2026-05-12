Milan, sprint Modric: il croato punta il rientro per la sfida decisiva di Genova

Nel momento più delicato della stagione del Milan, arriva una possibile buona notizia: Luka Modric starebbe accelerando i tempi di recupero per provare a tornare a disposizione già nella trasferta contro il Genoa .

Il centrocampista croato si è fermato dopo la frattura dello zigomo rimediata in uno scontro di gioco nella sfida di San Siro contro la Juventus, un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime gare. Senza di lui, il Milan ha incassato due sconfitte consecutive contro US Sassuolo e Atalanta BC, evidenziando quanto la sua assenza abbia pesato sull’equilibrio della squadra.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri ha perso qualità e ordine in mezzo al campo proprio nel momento in cui la corsa verso la zona Champions si è fatta più serrata.

Per questo Modric avrebbe deciso di tentare il recupero lampo. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli per verificare lo stato della guarigione e capire se ci sono le condizioni per un rientro anticipato.

L’idea, in caso di via libera dello staff medico, sarebbe quella di tornare almeno tra i convocati per la sfida di “Marassi”, anche utilizzando una speciale maschera protettiva al volto per ridurre i rischi in caso di contatto.

La decisione finale dipenderà ovviamente dalle valutazioni sanitarie del club, che non vuole forzare i tempi. Tuttavia, la volontà del giocatore è chiara: Modric vuole provare a dare subito una mano in un momento cruciale della stagione rossonera.