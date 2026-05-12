Derby Roma – Lazio la Prefettura ha deciso : si giocherà lunedì 18 maggio

Nuovo scossone nella gestione del calendario della Serie A 2025-2026: il derby tra Roma Lazio, valido per la 37ª giornata, è stato ufficialmente spostato a lunedì 18 maggio 2026 alle 20:45 dalla Prefettura di Roma. Una decisione che ha immediatamente acceso lo scontro istituzionale con la Lega Serie A.

Il provvedimento arriva dopo le valutazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha evidenziato criticità legate alla gestione della mobilità e dell’ordine pubblico in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. La contemporaneità dei due eventi è stata considerata un fattore di rischio organizzativo.

La reazione della Lega Serie A è stata immediata e molto dura. In un comunicato ufficiale, l’ente che organizza il campionato ha contestato il rinvio, sottolineando come il principio della contemporaneità delle gare nelle ultime giornate sia un elemento fondamentale per garantire la regolarità della competizione.

Secondo la Lega, lo spostamento del derby comporterebbe un effetto domino su altre quattro partite decisive della giornata, coinvolgendo centinaia di migliaia di tifosi e creando disagi logistici ed economici. Viene inoltre criticata la scelta della Prefettura, ritenuta in contraddizione con le precedenti indicazioni sulla gestione dell’ordine pubblico durante eventi sportivi.

Nel comunicato si parla apertamente di un precedente “pericoloso” per il sistema calcio italiano e viene chiesto alle autorità di revocare il provvedimento, lasciando aperta la possibilità di un ricorso al TAR.

Sul fronte politico è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha sottolineato come il ricorso ai tribunali rappresenti già un segnale di fallimento nella gestione della situazione. Secondo Abodi, la priorità deve restare la tutela dei tifosi e della regolarità degli eventi sportivi, evitando che le tensioni istituzionali prevalgano sull’organizzazione.

Nel frattempo resta sospesa anche la programmazione completa della 37ª giornata, con diverse gare decisive per Champions League e salvezza ancora in attesa di conferma. Il caso derby, intanto, si trasforma in un braccio di ferro istituzionale che rischia di avere conseguenze sull’intero finale di stagione.