Lazio -Inter finale Coppa Italia , Chivu:”Le partite sono completamente diverse”

L’Inter si prepara alla finale di Coppa Italia con entusiasmo, ma senza euforia. Alla vigilia della sfida contro la SS Lazio all’Olimpico, Cristian Chivu chiede ai suoi equilibrio mentale e massima concentrazione, consapevole che una finale può cancellare ogni pronostico.

Dopo il netto 3-0 rifilato ai biancocelesti in campionato, il tecnico dell’FC Internazionale Milano mette in guardia la squadra dal rischio di sottovalutare l’avversario.

“Le partite sono completamente diverse — ha spiegato Chivu —. Quando affronti la stessa squadra a distanza di pochi giorni ci sono sempre insidie. Loro avranno motivazioni importanti dopo la sconfitta subita e noi dovremo essere umili, mantenendo l’atteggiamento giusto”.

L’Inter sogna il doblete dopo aver conquistato lo scudetto, ma l’allenatore nerazzurro invita a vivere il momento con lucidità: “Per vincere serve serenità, non ossessione. Bisogna divertirsi, restare lucidi e continuare ad avere quell’umiltà che ci ha accompagnato durante tutta la stagione”.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Marcus Thuram, che aveva fatto preoccupare lo staff medico nei giorni scorsi, è vicino al recupero completo: “Sta meglio, sta bene. Domani faremo le ultime valutazioni, ma siamo fiduciosi”, ha rassicurato Chivu.

Il tecnico ha poi parlato del rapporto costruito con il gruppo e della mentalità ritrovata nello spogliatoio: “Ho trovato una squadra che rispecchia le mie ambizioni. Questo gruppo è formato da grandi uomini, capaci di affrontare le pressioni e mantenere sempre alta la competitività”.

Infine, una riflessione sul proprio percorso personale: “Una vittoria non cambierebbe quello che sono. Sarebbe soprattutto una gioia per i ragazzi e per il club. Io ho cercato di trasmettere esperienza, serenità e la consapevolezza di cosa significhi indossare questa maglia”.