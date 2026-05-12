Milan, stretta anti-crisi: ritiro posticipato e doppio allenamento prima del Genoa

Il Milan cambia programma alla vigilia della trasferta contro il Genoa , in un momento in cui la squadra cerca di ritrovare stabilità dopo alcune prestazioni negative.

Secondo quanto riportato da MilanNews, il gruppo non andrà in ritiro nella giornata di mercoledì, ma si radunerà soltanto giovedì. La decisione è stata presa dopo un confronto tra l’allenatore Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera, con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione della sfida.

Mercoledì sarà comunque una giornata intensa: Mike Maignan e compagni svolgeranno infatti una doppia seduta di allenamento, in attesa di indicazioni definitive su data e orario della gara, ancora soggetti a possibili variazioni.

Il ritorno al ritiro rappresenta una scelta significativa per il club, che non adottava questa soluzione prima di una partita da sette anni, precisamente dal 2019. L’intenzione è quella di ricompattare il gruppo e ritrovare concentrazione in una fase delicata della stagione.

Il Milan arriva infatti da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta , gare che hanno evidenziato un calo di energia e di lucidità. La società spera che il nuovo assetto possa dare una scossa immediata alla squadra.

Sul fondo resta anche la tensione con la tifoseria, sempre più critica nei confronti della proprietà RedBird Capital Partners, accusata di non aver garantito continuità nei risultati.

Il Milan, dunque, prova a reagire compattandosi in vista di una gara importante, con l’obiettivo di invertire la rotta e rilanciare il finale di stagione.