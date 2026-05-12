Derby Roma-Lazio rinviato, esplode lo scontro: la Lega Serie A attacca la Prefettura e minaccia azioni legali

Il rinvio del derby tra Roma e Lazio, valido per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026, ha aperto un duro conflitto istituzionale tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma.

La decisione di spostare la partita a lunedì 18 maggio alle 20:45 è stata presa per evitare la sovrapposizione con la finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Una scelta che, però, ha provocato una reazione immediata e molto dura da parte della Lega.

In una nota ufficiale, la Lega Serie A ha “invitato con forza” le autorità a revocare il provvedimento, avvertendo che in caso contrario sarà pronta a reagire “in ogni opportuna sede” per difendere la regolarità del campionato, gli interessi dei tifosi e l’intero sistema calcio.

Secondo la Lega, il principio della contemporaneità delle partite nelle ultime giornate è fondamentale per garantire equità sportiva. Il rinvio del derby, infatti, non riguarderebbe solo la stracittadina romana, ma avrebbe effetti anche su altre quattro gare decisive, con possibili disagi per circa 300.000 tifosi tra spostamenti e organizzazione.

Nel comunicato viene inoltre contestata la motivazione legata alla gestione del Foro Italico, sostenendo che la coesistenza tra tennis e calcio sia già stata affrontata in passato senza particolari criticità. La Lega sottolinea anche come la programmazione iniziale fosse stata studiata proprio per evitare sovrapposizioni, con il calcio d’inizio fissato alle 12:30.

Infine, viene ridimensionata l’argomentazione relativa all’afflusso degli Internazionali, ritenuto compatibile con la gestione dell’ordine pubblico, anche alla luce di precedenti situazioni simili già affrontate senza problemi rilevanti.

La vicenda ora si trasforma in un braccio di ferro istituzionale che potrebbe avere ulteriori sviluppi nelle prossime ore, anche sul piano legale, mentre resta in sospeso l’intero assetto della 37ª giornata di campionato.