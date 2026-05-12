Parma Calcio Fans Club :” Non censuratelo” . Comunicato stampa

Questa Redfazione ha ricevuto questo Comunicato stampa , con preghera di non ‘CENSURARLO” . Viviamo in Democrazia per questo , Noi di questa Redazine , come abbiamo fatto in altre circostanze , pubblichiamo integralmente il Comunicato dei Tifosi del Parma.

In questi ultimi giorni non solo si parla sempre più della riconferma di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma per la prossima stagione, ma addirittura ci sono voci riguardo al prolungamento del contratto del tecnico spagnolo. A tal proposito, a breve avvieremo una petizione on line affinché l’attuale allenatore del Parma non venga confermato per la prossima stagione.

La salvezza ottenuta dalla squadra di Cuesta in questa stagione è stata una delle più fortunate della storia del Parma. Basterebbe andarsi a rivedere, in modo totalmente obiettivo, tutte le partite della squadra gialloblu in particolare le vittorie e pareggi conquistati con il cosiddetto “non gioco” e con un atteggiamento ultra difensivista e rinunciatario. Mai una vittoria netta, mai una vittoria con un Parma che ha saputo mostrare dominio e superiorità rispetto alla squadra avversaria, anche quella tecnicamente più scarsa, neanche al Tardini. A ben vedere, oggettivamente le vittorie ottenute potevano finire con qualsiasi risultato poiché partite decise da episodi. Onestamente, abbiamo ottenuto più di quello che meritavamo sul campo.

Siccome è statisticamente provato che è impossibile ripetersi attuando l’anti-calcio e avere sempre quella dose di fortuna, in primis la società Parma Calcio (che noi personalmente abbiamo sempre sostenuto in sede di calciomercato, quando altri non hanno fatto altro che criticare in modo durissimo, anche per partito preso) sarà ritenuta responsabile del probabile fallimento di Cuesta nella prossima stagione, sia dal lato sportivo che dal lato economico, perché esonerare un allenatore ha i suoi costi, soprattutto se il tecnico ha un contratto medio-lungo .

In secondo luogo, saranno ritenuti complici tutti i giornalisti, tifosi, influencer parmigiani che, totalmente annebbiati dalla cosiddetta “eroica salvezza” del Parma di Cuesta (come se nessun altro allenatore abbia mai ottenuto l’obiettivo del mantenimento della categoria ) colpevoli di aver voluto censurare la nostra civile ma decisa e argomentata presa di posizione sull’attuale allenatore gialloblu, espressa nel nostro precedente comunicato, negando così un democratico e costituzionale spazio di visibilità e dunque aver impedito un dibattito serio e oggettivo, oltre a fare arrivare il nostro messaggio ai dirigenti del Parma Calcio.

Inoltre se, come probabile, si dovesse verificare una significativa diminuzione del numero degli abbonamenti rispetto alla stagione attuale, essa non sarà riconducibile né alla disaffezione dei tifosi per la squadra gialloblu né per le decisioni di calciomercato. Sarà riconducibile esclusivamente all’anti-calcio proposto dall’allenatore Carlos Cuesta . Perché i tifosi, che pagano l’abbonamento, oltre al risultato, vogliono il bel gioco, lo spettacolo e il dominio del Parma almeno contro avversari di pari o inferiore livello.

Lo ripetiamo: in questa stagione non c’è stata neanche una vittoria netta, convincente e spettacolare della squadra gialloblu.

Senza dimenticare che il Parma ha uno dei peggiori attacchi, in relazione al numero di reti segnate, dalla serie A alla serie C.

E vogliamo sperare che alcuni giocatori come ad esempio Bernabè (il nostro beniamino, il nostro fantasista, il nostro numero 10, che ha sempre manifestato attaccamento alla maglia, anche giocando fuori ruolo) non chiedano di essere ceduti perché le loro caratteristiche tecniche non possono essere adeguatamente espresse a causa del gioco catenacciaro di Cuesta.

In conclusione ci auspichiamo che la società possa riflettere attentamente, anche ascoltando la nostra voce, escludendo la riconferma di Carlos Cuesta, per la prossima stagione e di avviare i contatti con altri allenatori (anche richiamando Fabio Pecchia che è ancora sotto contratto) che propongano un gioco più offensivo e spettacolare, anche perché favorisce la valorizzazione dei nostri giovani calciatori e soprattutto la valorizzazione del brand Parma Calcio nel mondo, ovviamente insieme alla sua unica, identitaria e leggendaria maglia gialloblu a strisce orizzontali .

Cuesta OUT

FORZA PARMA, SEMPRE E COMUNQUE.

Parma Calcio Fans Club – Parma e resto d’Italia