Napoli-Bologna oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni

Il Napoli vuole blindare il secondo posto in Serie A e la qualificazione alla Champions League ospitando il Bolognanel posticipo del lunedì al Stadio Diego Armando Maradona. Il match chiude la 36ª giornata del campionato, quando mancano solo tre turni alla fine della stagione che ha già incoronato l’Inter campione d’Italia.

Orario e diretta TV/streaming

La partita si giocherà lunedì 11 maggio alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. È disponibile anche la diretta streaming tramite l’app o il sito ufficiale, previa registrazione.

Gli utenti Sky con servizio attivo possono seguire la gara su DAZN 1, canale 214.

La corsa al secondo posto

La squadra di Conte dovrà evitare ulteriori passi falsi nelle ultime tre giornate, perché la lotta per un posto in Champions è serratissima.

Il Bologna, ormai lontano da qualsiasi obiettivo stagionale, punta invece a chiudere il campionato nel miglior piazzamento possibile.

I precedenti stagionali

Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione: il Napoli ha perso 2-0 in campionato all’andata, mentre si è rifatto vincendo la Supercoppa Italiana a dicembre con lo stesso risultato.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1)

Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson; Højlund

Allenatore: Conte

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski; João Mário, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro

Allenatore: Italiano