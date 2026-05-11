Il 9 Maggio 2026 a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto in Toscana presso il Pala Casa Mora si e’ disputata la Coppa Italia Fisct di Subbuteo tradizionale categoria individuale.

La competizione agonistica Sportiva e’ stata organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva calcio tavolo in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni .

Marco Perotti trionfa alla Coppa Italia Cadetti di Subbuteo

Un momento d’oro per il ternano Marco Perotti, tesserato FISCT con il Subbuteo Taranto, che si aggiudica la prestigiosa Coppa Italia Cadetti. Alla manifestazione hanno partecipato 100 giocatori da tutta Italia, ma Perotti ha saputo imporsi con determinazione e grande tecnica.

Dopo essere arrivato terzo nel girone, il giocatore ternano ha superato il tabellone Cadetti con una serie di vittorie combattute:

Sedicesimi: 3-2 contro il toscano Marco Grassini.

3-2 contro il toscano Marco Grassini. Ottavi: 4-2 su Passardi.

4-2 su Passardi. Quarti: 2-1 contro il livornese Gaetano Giudice.

2-1 contro il livornese Gaetano Giudice. Semifinale: 1-1 con il fiorentino Bombagioni, vittoria ai calci di rigore 4-3.

In una finalissima intensa e piena di occasioni da gol, Perotti ha avuto la meglio sul napoletano Giuliano Esposito, chiudendo il match 1-0 e portando a casa il trofeo nazionale.

Il tabellone Master, invece, è stato conquistato dal romano Morgan Croce.

Con questa vittoria, Marco Perotti consolida il suo momento di forma e arricchisce ulteriormente la sua bacheca di trofei, confermandosi tra i protagonisti del Subbuteo nazionale.

Alla manifestazione Sportiva hanno partecipato 100 giocatori da tutta Italia .