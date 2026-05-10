Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Lecce – Juventus 0-1 con lampo di Vlahovic Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Musetti soffre ma vola agli ottavi Internazionali di Roma: battuto Cerúndolo, ora c’è Ruud
Musetti “Non ero al meglio fisicamente”
Genoa , De Rossi: “Gara seria, giovani premiati, futuro da valutare”

Musetti “Non ero al meglio fisicamente”

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi degli Internazionali d’Italia al termine di una sfida intensa contro Francisco Cerúndolo, ma nel post partita ammette di aver dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

Il tennista azzurro ha raccontato di aver sofferto fin dalle prime fasi dell’incontro, consapevole delle qualità dell’argentino sulla terra rossa. “Sapevo che sarebbe stata una partita complicata, lui su questa superficie si esprime molto bene”, ha spiegato Musetti al termine del match.

Durante la gara, il carrarino ha accusato un principio di crampi e fastidi alla coscia sinistra, situazione che lo ha costretto a gestire le energie soprattutto nei momenti decisivi. “Non ero al cento per cento dal punto di vista fisico, ho sentito arrivare i crampi in più parti del corpo”, ha dichiarato l’azzurro, rassicurando però sulle sue condizioni in vista del prossimo impegno.

Archiviato il successo, Musetti guarda già avanti: nelle prossime ore sfrutterà il giorno di riposo per recuperare energie e prepararsi al meglio alla sfida degli ottavi contro Casper Ruud, uno degli specialisti della terra battuta. In palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale del torneo romano.

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Musetti soffre ma vola agli ottavi Internazionali di Roma: battuto Cerúndolo, ora c’è Ruud

Maggio 10, 2026
Articolo successivo

Genoa , De Rossi: “Gara seria, giovani premiati, futuro da valutare”

Maggio 10, 2026

Recommended for You

Musetti soffre ma vola agli ottavi Internazionali di Roma: battuto Cerúndolo, ora c’è Ruud

Internazionali d’Italia , Zverev batte Blocxk e vola gli ottavi

Su Sky gli Internazionali d’Italia – Foro Italico oggi tutti i match in programma

Cobolli batte Atmane agli Internazionali BNL d’Italia 2026

Bellucci rimonta Etcheverry e vola al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia

Internazionali d’Italia , Coco Gauff agli ottavi