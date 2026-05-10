Musetti “Non ero al meglio fisicamente”

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi degli Internazionali d’Italia al termine di una sfida intensa contro Francisco Cerúndolo, ma nel post partita ammette di aver dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

Il tennista azzurro ha raccontato di aver sofferto fin dalle prime fasi dell’incontro, consapevole delle qualità dell’argentino sulla terra rossa. “Sapevo che sarebbe stata una partita complicata, lui su questa superficie si esprime molto bene”, ha spiegato Musetti al termine del match.

Durante la gara, il carrarino ha accusato un principio di crampi e fastidi alla coscia sinistra, situazione che lo ha costretto a gestire le energie soprattutto nei momenti decisivi. “Non ero al cento per cento dal punto di vista fisico, ho sentito arrivare i crampi in più parti del corpo”, ha dichiarato l’azzurro, rassicurando però sulle sue condizioni in vista del prossimo impegno.

Archiviato il successo, Musetti guarda già avanti: nelle prossime ore sfrutterà il giorno di riposo per recuperare energie e prepararsi al meglio alla sfida degli ottavi contro Casper Ruud, uno degli specialisti della terra battuta. In palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale del torneo romano.