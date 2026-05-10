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Caos e pioggia a Le Mans: Guevara vince la guerra di nervi, Vietti il migliore degli italiani

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

Una gara spezzata, interrotta e riscritta dal meteo. La Moto2 del Gran Premio di Francia si trasforma in una sfida di sopravvivenza sul bagnato, con la pioggia a rendere il circuito Bugatti di Le Mans un labirinto di insidie. Alla fine la spunta Izan Guevara, impeccabile nella gestione di una corsa caotica e ridotta nella distanza.

Lo spagnolo del team Blu Cru Pramac Yamaha approfitta al meglio delle condizioni estreme e chiude davanti a Manuel Gonzalez, secondo con il Liqui Moly Dynavolt Intact GP a soli 0.566 secondi, e a Ivan Ortolà, terzo con la QJ Motor MSI, che completa un podio tutto iberico.

La gara, inizialmente prevista su 14 giri, viene subito interrotta dopo un passaggio a causa della bandiera rossa per il recupero della moto di Jorge Navarro, per poi essere ripresa su soli 9 giri effettivi. Un format improvvisato che ha reso ancora più decisivo ogni singolo errore.

Quarta posizione per Alonso Lopez, seguito da David Alonso, mentre il primo degli italiani è Celestino Vietti, sesto con lo SpeedRS Team. Per lui una gara complicata anche dalla penalità del long lap inflitta per un contatto con Barry Baltus, che gli ha tolto la possibilità di giocarsi qualcosa in più nelle posizioni di vertice.

Alle sue spalle Senna Agius, Joe Roberts e Filip Salac, con Aron Canet a chiudere la top ten. Una corsa segnata da condizioni al limite, in cui gestione, freddezza e rischio hanno fatto la differenza più della velocità pura.

Più indietro gli altri italiani: Tony Arbolino chiude 15°, mentre Luca Lunetta termina 17° in una gara difficile da interpretare e resa ancora più complessa dal continuo cambio di scenario.

A Le Mans, più che una gara di Moto2, è andata in scena una prova di resistenza mentale. E Guevara, alla fine, è stato il più lucido di tutti.

moto2 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
128Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto214:14.987
218Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+0.566
34Ivan OrtolaQjmotor – El Motorista – Msi+2.969
421Alonso LopezItaljet Gresini Moto2+3.949
580David AlonsoCfmoto Inde Aspar Team+5.165
613Celestino ViettiFolladore Speedrs Team+6.011
781Senna AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+6.673
816Joe RobertsOnlyfans American Racing Team+6.848
912Filip SalacOnlyfans American Racing Team+9.112
1044Aron CanetElf Marc Vds Racing Team+10.306
1196Daniel HolgadoCfmoto Inde Aspar Team+10.623
123Sergio GarciaItaljet Gresini Moto2+11.571
1384Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia Rw Racing Team+11.773
1453Deniz OncuElf Marc Vds Racing Team+12.301
1514Tony ArbolinoReds Fantic Racing+13.649
1654Alberto FerrandezBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+14.469
1732Luca LunettaFolladore Speedrs Team+14.664
1898J. Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo+14.791
1999Adrian HuertasItaltrans Racing Team+16.628
2024Marcos RamirezQjmotor – El Motorista – Msi+17.742
2111Alex EscrigKlint Racing Team+21.204
2264Mario Suryo AjiIdemitsu Honda Team Asia+22.773
2372Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia+24.287
2417Daniel MunozItaltrans Racing Team+26.322

Classifica Piloti

1Manuel Gonzalez79.5
2Izan Guevara70
3Senna Agius59
4Celestino Vietti53
5David Alonso48
6Daniel Holgado43
7Ivan Ortola39.5
8Daniel Munoz36
9Alonso Lopez31.5
10Alex Escrig30

Classifica Team

1LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP151
2BLU CRU Pramac Yamaha Moto281
3CFMOTO Inde Aspar Team68
4Italtrans Racing Team48
5REDS Fantic Racing41
6ITALJET Gresini Moto240
7Red Bull KTM Ajo36
8KLINT Racing Team32
9HDR SpeedRS Team27
10OnlyFans American Racing Team26
Maggio 10, 2026
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