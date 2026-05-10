Caos e pioggia a Le Mans: Guevara vince la guerra di nervi, Vietti il migliore degli italiani

Una gara spezzata, interrotta e riscritta dal meteo. La Moto2 del Gran Premio di Francia si trasforma in una sfida di sopravvivenza sul bagnato, con la pioggia a rendere il circuito Bugatti di Le Mans un labirinto di insidie. Alla fine la spunta Izan Guevara, impeccabile nella gestione di una corsa caotica e ridotta nella distanza.

Lo spagnolo del team Blu Cru Pramac Yamaha approfitta al meglio delle condizioni estreme e chiude davanti a Manuel Gonzalez, secondo con il Liqui Moly Dynavolt Intact GP a soli 0.566 secondi, e a Ivan Ortolà, terzo con la QJ Motor MSI, che completa un podio tutto iberico.

La gara, inizialmente prevista su 14 giri, viene subito interrotta dopo un passaggio a causa della bandiera rossa per il recupero della moto di Jorge Navarro, per poi essere ripresa su soli 9 giri effettivi. Un format improvvisato che ha reso ancora più decisivo ogni singolo errore.

Quarta posizione per Alonso Lopez, seguito da David Alonso, mentre il primo degli italiani è Celestino Vietti, sesto con lo SpeedRS Team. Per lui una gara complicata anche dalla penalità del long lap inflitta per un contatto con Barry Baltus, che gli ha tolto la possibilità di giocarsi qualcosa in più nelle posizioni di vertice.

Alle sue spalle Senna Agius, Joe Roberts e Filip Salac, con Aron Canet a chiudere la top ten. Una corsa segnata da condizioni al limite, in cui gestione, freddezza e rischio hanno fatto la differenza più della velocità pura.

Più indietro gli altri italiani: Tony Arbolino chiude 15°, mentre Luca Lunetta termina 17° in una gara difficile da interpretare e resa ancora più complessa dal continuo cambio di scenario.

A Le Mans, più che una gara di Moto2, è andata in scena una prova di resistenza mentale. E Guevara, alla fine, è stato il più lucido di tutti.

moto2 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 14:14.987 2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.566 3 4 Ivan Ortola Qjmotor – El Motorista – Msi +2.969 4 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +3.949 5 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +5.165 6 13 Celestino Vietti Folladore Speedrs Team +6.011 7 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +6.673 8 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +6.848 9 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +9.112 10 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +10.306 11 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +10.623 12 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +11.571 13 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +11.773 14 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +12.301 15 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +13.649 16 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +14.469 17 32 Luca Lunetta Folladore Speedrs Team +14.664 18 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +14.791 19 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +16.628 20 24 Marcos Ramirez Qjmotor – El Motorista – Msi +17.742 21 11 Alex Escrig Klint Racing Team +21.204 22 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +22.773 23 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +24.287 24 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team +26.322

Classifica Piloti

1 Manuel Gonzalez 79.5 2 Izan Guevara 70 3 Senna Agius 59 4 Celestino Vietti 53 5 David Alonso 48 6 Daniel Holgado 43 7 Ivan Ortola 39.5 8 Daniel Munoz 36 9 Alonso Lopez 31.5 10 Alex Escrig 30

Classifica Team