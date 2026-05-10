Caos e pioggia a Le Mans: Guevara vince la guerra di nervi, Vietti il migliore degli italiani

Una gara spezzata, interrotta e riscritta dal meteo. La Moto2 del Gran Premio di Francia si trasforma in una sfida di sopravvivenza sul bagnato, con la pioggia a rendere il circuito Bugatti di Le Mans un labirinto di insidie. Alla fine la spunta Izan Guevara, impeccabile nella gestione di una corsa caotica e ridotta nella distanza.
Lo spagnolo del team Blu Cru Pramac Yamaha approfitta al meglio delle condizioni estreme e chiude davanti a Manuel Gonzalez, secondo con il Liqui Moly Dynavolt Intact GP a soli 0.566 secondi, e a Ivan Ortolà, terzo con la QJ Motor MSI, che completa un podio tutto iberico.
La gara, inizialmente prevista su 14 giri, viene subito interrotta dopo un passaggio a causa della bandiera rossa per il recupero della moto di Jorge Navarro, per poi essere ripresa su soli 9 giri effettivi. Un format improvvisato che ha reso ancora più decisivo ogni singolo errore.
Quarta posizione per Alonso Lopez, seguito da David Alonso, mentre il primo degli italiani è Celestino Vietti, sesto con lo SpeedRS Team. Per lui una gara complicata anche dalla penalità del long lap inflitta per un contatto con Barry Baltus, che gli ha tolto la possibilità di giocarsi qualcosa in più nelle posizioni di vertice.
Alle sue spalle Senna Agius, Joe Roberts e Filip Salac, con Aron Canet a chiudere la top ten. Una corsa segnata da condizioni al limite, in cui gestione, freddezza e rischio hanno fatto la differenza più della velocità pura.
Più indietro gli altri italiani: Tony Arbolino chiude 15°, mentre Luca Lunetta termina 17° in una gara difficile da interpretare e resa ancora più complessa dal continuo cambio di scenario.
A Le Mans, più che una gara di Moto2, è andata in scena una prova di resistenza mentale. E Guevara, alla fine, è stato il più lucido di tutti.
moto2 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi
Classifica Piloti
|1
|Manuel Gonzalez
|79.5
|2
|Izan Guevara
|70
|3
|Senna Agius
|59
|4
|Celestino Vietti
|53
|5
|David Alonso
|48
|6
|Daniel Holgado
|43
|7
|Ivan Ortola
|39.5
|8
|Daniel Munoz
|36
|9
|Alonso Lopez
|31.5
|10
|Alex Escrig
|30
Classifica Team
|1
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|151
|2
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|81
|3
|CFMOTO Inde Aspar Team
|68
|4
|Italtrans Racing Team
|48
|5
|REDS Fantic Racing
|41
|6
|ITALJET Gresini Moto2
|40
|7
|Red Bull KTM Ajo
|36
|8
|KLINT Racing Team
|32
|9
|HDR SpeedRS Team
|27
|10
|OnlyFans American Racing Team
|26