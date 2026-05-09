MotoGP , Bagnaia: “È bello tornare a sentire il limite e quindi poter spingere”

Il sabato del Gran Premio di Francia MotoGP 2026 regala sorrisi e fiducia a Francesco Bagnaia, tornato in pole position dopo mesi complicati. Sul circuito Bugatti di Le Mans il pilota Ducati ha mostrato finalmente sensazioni positive, sottolineando i progressi compiuti dopo i test di Jerez.

Il campione piemontese, autore del miglior tempo in qualifica, ha spiegato come il feeling con la moto sia cresciuto sensibilmente nel corso delle ultime settimane.

”“È bello tornare a sentire il limite e quindi poter spingere. Nei test di Jerez abbiamo trovato qualcosa che mi sta aiutando. Sul passo siamo messi ben”.

Bagnaia ha poi fatto riferimento alla prestazione del compagno di squadra Marc Marquez, protagonista di una Q1 impressionante con tanto di record della pista.

Marquez: “Mi manca ancora costanza”

Nonostante il secondo posto a soli dodici millesimi dalla pole, Marc Marquez non si è detto completamente soddisfatto. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha ammesso di essere ancora alla ricerca della continuità ideale nella guida.

Il otto volte campione del mondo ha poi sottolineato come la tensione della Q2 gli abbia permesso di fare un ulteriore passo avanti sul giro secco.

Bezzecchi guarda avanti: “Stiamo migliorando”

Soddisfatto anche Marco Bezzecchi, terzo in qualifica con l’Aprilia ufficiale e sempre più protagonista del Mondiale 2026. Il riminese ha definito positiva la prima fila conquistata a Le Mans, pur riconoscendo alcune difficoltà nel corso del weekend.

Il pilota Aprilia ha poi evidenziato i punti sui quali il team dovrà lavorare in vista della Sprint e della gara di domenica.

Con Bagnaia, Marquez e Bezzecchi racchiusi in appena 23 millesimi, la sfida di Le Mans promette spettacolo totale.