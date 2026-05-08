Ligue 1, il Lens resta in corsa: 1-0 al Nantes e PSG ora a +3

Il Lens continua a mettere pressione al Paris Saint-Germain nella corsa al titolo di Ligue 1. La formazione rossogialla supera 1-0 il Nantes nell’anticipo del venerdì sera e si porta a soli tre punti dalla vetta della classifica.
Decisivo il gol di Soares, arrivato all’79’, in una gara equilibrata e combattuta, rimasta bloccata per gran parte del match e risolta solo nel finale da un episodio chiave.
Con questi tre punti il Lens sale a quota 67 e mantiene vivo il sogno scudetto, mentre il PSG capolista resta a +3 a poche giornate dal termine. Una corsa al titolo che resta apertissima e destinata a decidersi sul filo dei dettagli.