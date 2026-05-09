MotoGP, GP di Francia 2026: Bagnaia torna in pole a Le Mans davanti a Marc Marquez, Bezzecchi completa la prima fila

Gran Premio di Francia MotoGP 2026 regala spettacolo puro nelle qualifiche della classe regina. Sul circuito Bugatti di Le Mans è Francesco Bagnaia a conquistare una pole position dal peso specifico enorme, interrompendo un digiuno che durava da Sepang 2025.
Il pilota Ducati firma un clamoroso 1:29.634, centrando la 28ª pole in MotoGP e la 35ª in carriera. Una prestazione di altissimo livello che conferma il ritorno al top del campione piemontese proprio in uno dei weekend più combattuti della stagione.
Alle sue spalle chiude un indiavolato Marc Marquez, staccato di appena 12 millesimi. Lo spagnolo del Ducati Lenovo Team, passato dalla Q1, aveva impressionato tutti segnando anche il nuovo record della pista francese nel corso della sessione precedente. Nonostante una sola gomma disponibile nel finale, il numero 93 ha sfiorato una pole che sembrava impossibile.
Completa la prima fila Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale. Il leader del mondiale conferma l’ottimo stato di forma e si candida come uno dei protagonisti assoluti anche in gara.
Quartararo infiamma il pubblico di casa
Grande prova anche per Fabio Quartararo. Il francese, sostenuto da un pubblico caldissimo, riesce a portare la Yamaha in sesta posizione dopo essere passato dalla Q1. Davanti a lui scatteranno Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta, protagonisti di una qualifica estremamente solida.
In terza fila spazio a Joan Mir, miglior Honda in pista, insieme a Jorge Martin e al sorprendente rookie Ai Ogura.
Caduta per Alex Marquez, delusione Zarco
Qualifica complicata invece per Alex Marquez, caduto senza conseguenze durante il turno decisivo. Lo spagnolo partirà dalla quarta fila accanto all’idolo locale Johann Zarco, che non è riuscito a ripetere quanto di buono mostrato nelle pre-qualifiche.
Più indietro gli italiani Enea Bastianini, solo 14° dopo una scivolata in Q1, Luca Marini 15° e Franco Morbidelli 16°.
Da segnalare infine la presenza del rookie Toprak Razgatlioglu, autore di una qualifica discreta con la Yamaha Pramac.
MotoGP GP Francia 2026 – Qualifiche: Top 12
- Francesco Bagnaia – Ducati – 1:29.634
- Marc Marquez – Ducati – +0.012
- Marco Bezzecchi – Aprilia – +0.023
- Fabio Di Giannantonio – Ducati – +0.065
- Pedro Acosta – KTM – +0.183
- Fabio Quartararo – Yamaha – +0.197
- Joan Mir – Honda – +0.203
- Jorge Martin – Aprilia – +0.213
- Ai Ogura – Aprilia Trackhouse – +0.254
- Alex Marquez – Ducati Gresini – +0.297
- Johann Zarco – Honda LCR – +0.737
- Alex Rins – Yamaha – +0.982