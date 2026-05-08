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MotoGp Le Mans, Libere 1: Marini porta in vetta la Honda, secondo Di Giannantonio

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

Nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP, sul circuito di Circuito Bugatti di Le Mans arriva una sorpresa: una Honda davanti a tutti, con Luca Marini in grande evidenza.

Marini al comando con la Honda

Luca Marini è il più veloce della sessione grazie a un giro in 1’30″857, ottenuto con gomme nuove nel finale. Il pilota del team Honda HRC è l’unico a scendere sotto il muro dell’1’31”.

La sua prestazione conferma un buon feeling con la RC213V, visto che anche prima del time attack era stabilmente nelle posizioni di vertice.

Di Giannantonio e Acosta inseguono

Alle spalle di Marini si distingue ancora una volta Fabio Di Giannantonio, secondo tra le Ducati e autore di un 1’30″911 con gomme usate. Il suo passo gara è apparso tra i più solidi dell’intera sessione.

Terza posizione per Pedro Acosta, che con la KTM Factory Racing chiude in 1’31″065, a poco più di due decimi dal leader.

Honda competitiva anche con Zarc

Buon segnale anche da Johann Zarco, quarto con un 1’31″109 ottenuto con gomme usate. Il francese, in sella al team LCR Honda, ha confermato un ottimo passo gara e una buona gestione del consumo gomme.

Le altre posizioni: Marquez, Bezzecchi e Bagnaia in difficoltà

Sessione più complicata per chi ha lavorato con gomme usate nel time attack:

  • Marc Márquez chiude 9°
  • Marco Bezzecchi è 14°
  • Jorge Martín termina 15°
  • Francesco Bagnaia è 18°
Maggio 8, 2026
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