Inter, la meglio gioventù spinge lo scudetto: Lautaro incorona Pio Esposito

C’è un’Inter che ha vinto con i numeri, e un’altra che ha conquistato tutti con le storie. Lo scudetto numero 21 dei nerazzurri nasce dall’equilibrio trovato da Cristian Chivu tra leadership ed entusiasmo, tra certezze consolidate e giovani pronti a prendersi la scena.

E il dialogo tra Lautaro Martinez e Pio Esposito racconta perfettamente l’anima della nuova Inter campione d’Italia.

Da una parte il capitano, simbolo di continuità e appartenenza. Dall’altra il classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro, esploso nella stagione della consacrazione. In mezzo, un reparto offensivo devastante: 82 gol in 35 partite, il migliore della Serie A, motore principale della cavalcata tricolore.

Esposito non nasconde quanto il lavoro di Chivu sia stato decisivo nella sua crescita. Il rapporto tra i due nasce anni fa nelle giovanili interiste e si consolida stagione dopo stagione, fino all’esplosione definitiva in prima squadra. Fiducia, responsabilità e personalità: ingredienti che hanno trasformato il giovane attaccante in una delle sorprese del campionato.

Il centravanti azzurro racconta l’impatto avuto entrando nello spogliatoio dei grandi, vivendo il Mondiale per Club accanto ai campioni che fino a poco tempo prima guardava soltanto in televisione. Tra questi, soprattutto Lautaro Martinez. Per Esposito il Toro non è soltanto il capitano: è un esempio quotidiano di mentalità e fame agonistica.

E proprio Lautaro, nel momento più alto della sua esperienza milanese, ribadisce ancora una volta il suo legame totale con l’Inter. Le sirene europee non sembrano scalfire le sue certezze: Milano è casa, il progetto nerazzurro è la priorità. Parole da leader vero, arrivate dopo una stagione da trascinatore dentro e fuori dal campo.

La sensazione è che questa Inter abbia trovato qualcosa che va oltre il semplice successo sportivo. Chivu ha costruito una squadra offensiva, aggressiva, spettacolare, ma soprattutto un gruppo in cui veterani e giovani parlano la stessa lingua. Lautaro guida, Esposito cresce, Thuram incanta, Bonny sorprende. E il futuro, dalle parti di Appiano, sembra già cominciato.