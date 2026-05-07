La casa editrice albese Cose Note Edizioni torna al Salone del Libro dal 14 al 18 maggio

È il terzo anno. In programma la presentazione di Che storia! La Valanga Rosa con ospite Claudia Giordani

Fondata da Filippo Cosentino nel 2021, la casa editrice Cose Note Edizioni sarà presente alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. I lettori ci potranno incontrare allo stand C14 nel Padiglione 1, facilmente accessibile dall’ingresso A.

“Per il terzo anno consecutivo partecipiamo al Salone del libro di Torino. Questo è possibile grazie ai tanti lettori che seguono le nostre collane e ci vengono a trovare allo stand. La fiera è per noi una occasione di crescita e quest’anno lo dimostriamo con due importanti presentazioni e una produzione assai più ricca e variegata”, afferma l’editore Filippo Cosentino.

Tra le numerose novità che saranno disponibili allo stand, per la collana bambini e ragazzi Chi ha rubato la musica da Città Silenziosa? di Alessio Pamovio, Il libro della buonanotte. Storie per bambine e bambini sognatori di Miriam Morone, Quel monello di Leonardo. Quando è l’ora di dormire… di Ilaria Ricciardi e, in anteprima, Alla scoperta degli strumenti musicali! di Filippo Cosentino e Federico Garau.

Cose Note Edizioni sarà al Salone anche con due presentazioni: Che storia! La Valanga Rosa (saggi sport) di Adriana Riccomagno, giunto alla quarta ristampa, sarà presentato in Sala Olimpica con la campionessa olimpica Claudia Giordani e altri protagonisti della Valanga Rosa, e Alla scoperta degli strumenti musicali! di Filippo Cosentino e Federico Garau.

Nel dettaglio:

Che storia! La Valanga Rosa con Adriana Riccomagno, Filippo Cosentino, Beba Schranz, Claudia Giordani, Stefano Dalmasso e Giovanni Collodet “Cocco”

Giovedì 14 maggio alle 16.30 nella Sala Olimpica, Pad. 1

È il primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, comprese le medagliate olimpiche degli anni ’70 e ’80 Claudia Giordani e Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.

In libreria Che storia! La Valanga Rosa

Il primo volume a raccontare la grande epopea dello

sci italiano femminile dagli anni ‘70

Che storia! La Valanga Rosa

di Adriana Riccomagno, Filippo Cosentino

Uscita: 17 ottobre 2025

ISBN: 9791281556072

C’è un’epoca nella quale tutto ha inizio e da piccoli centri alpini si muovono

atlete e tecnici con un immenso talento che insieme realizzano il sogno di

entrare nella storia per diventare leggenda. Tramite interviste ai

protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso

che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla

seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci

mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e

Paola Magoni. È il racconto di una storia italiana di successo che ha dato

inizio a un periodo di straordinarie imprese sportive che prosegue

ancora oggi con le vittorie di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta

Bassino.

Tutto questo ha un nome: Valanga Rosa.

Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga

Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici,

comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e

Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah

Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.

Il volume è impreziosito dalla prefazione di Matteo Contessa, consigliere

nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi).

Basato sulle interviste a: Claudia Giordani, Hermann Aigner, Claudio

Detassis, Franco Vidi, Stefano Dalmasso, Giovanni Collodet (“Cocco”),

Chicco Cotelli, Daniele Cimini, Vanda Bieler, Wilma Gatta, Piera Macchi,

Daniela Zini, Carlo Fiandrino, Ninna Quario, Paola Magoni, Roberta (“Beba”)

Schranz, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta

Bassino.

da zx:Giovanni Collodet, Cocco Stefano Dalmasso, Adriana Riccomagno . Carlo Fiandrino

Gli autori

Adriana Riccomagno è una giornalista professionista e saggista. Ha

conseguito il Master di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di

Torino cum laude ed è tra i docenti del Master di Comunicazione della

Scienza dell’Ateneo torinese. Ha ricevuto premi e menzioni in ambito

nazionale e internazionale, tra cui il Journalism Research Grant della Berlin

Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a numerose

rassegne, eventi culturali e congressi, tra cui Salone Internazionale del Libro

di Torino, Biennale Tecnologia, Musica Scienza, World Forum Women in

Science. Per Cose Note Edizioni ha pubblicato “Oddio, l’estate!” nel 2024.

Filippo Cosentino è un chitarrista, compositore e imprenditore culturale.

Editore di Cose Note Edizioni.

Cose Note Edizioni



La produzione della casa editrice è organizzata in varie collane: saggistica,

bambini e ragazzi, natura, narrativa, poesia, manualistica musicale e spartiti.

I nostri autori: Walter Pistarini, Alessio Pamovio, Filippo Cosentino e

Federico Garau, Elisa Carletto, Adriana Riccomagno, Roberto Saporito,

Laura Mancini, Patrizio Balzarini, Marco D’Andrea.

Dal 2024 CNE è distribuita in tutte le librerie d’Italia e online da

Messaggerie Libri e Emme Promozione.

Link

www.cosenoteedizioni.com

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Alla scoperta degli strumenti musicali! con gli autori Filippo Cosentino e Federico Garau

Giovedì 14 maggio alle 18.30 nella Galleria Visitatori, Spazio Arancio

Il libro è l’occasione per imparare a riconoscere gli strumenti musicali sin da piccoli, grazie alle coloratissime e semplici schede ideate da Filippo Cosentino e alle illustrazioni di Federico Garau.

“Alla scoperta degli strumenti musicali!” con Filippo

Cosentino e Federico Garau

Quante corde ha una chitarra e come si distingue dal basso? Cos’è il

pianoforte e cos’è il violino? Quali sono gli strumenti a fiato e perché si

chiamano così?

Alla scoperta degli strumenti musicali! del celebre compositore, musicista,

musicologo e docente Filippo Cosentino è l’occasione per imparare a

riconoscere gli strumenti musicali sin da piccoli, grazie alle coloratissime e

semplici schede e alle bellissime illustrazioni di Federico Garau.

L’idea in più: costruisci piccoli strumenti musicali con oggetti casa

linghi -> istruzioni all’interno!

L’autore

Filippo Cosentino è un compositore di musica classica contemporanea,

musica jazz e colonne sonore per film e documentari per il cinema e la tv e

per il teatro. Ha suonato in tournée in Europa, China, Stati Uniti e Messico.

Laureato al Conservatorio G. B. Martini di Bologna, ha anche studiato

dapprima Musicologia al Dams dell’Università degli studi di Bologna

conseguendo la laurea specialistica in Filologia musicale e infine il master in

Music Business del Sole 24Ore. Ha da sempre a cuore la didattica e la

divulgazione della musica in tutte le sue forme.

Posti disponibili senza prenotazione per entrambi gli appuntamenti.

Cose Note Edizioni

La produzione della casa editrice è organizzata in varie collane: saggistica, bambini e ragazzi, natura, narrativa, poesia, manualistica musicale e spartiti. I nostri autori: Walter Pistarini, Alessio Pamovio, Filippo Cosentino e Federico Garau, Elisa Carletto, Adriana Riccomagno, Roberto Saporito, Laura Mancini, Patrizio Balzarini, Marco P. L. Bernardi, Marco D’Andrea, Ilaria Ricciardi, Miriam Morone.