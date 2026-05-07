La casa editrice albese Cose Note Edizioni torna al Salone del Libro dal 14 al 18 maggio

È il terzo anno. In programma la presentazione di Che storia! La Valanga Rosa con ospite Claudia Giordani
Fondata da Filippo Cosentino nel 2021, la casa editrice Cose Note Edizioni sarà presente alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. I lettori ci potranno incontrare allo stand C14 nel Padiglione 1, facilmente accessibile dall’ingresso A.
“Per il terzo anno consecutivo partecipiamo al Salone del libro di Torino. Questo è possibile grazie ai tanti lettori che seguono le nostre collane e ci vengono a trovare allo stand. La fiera è per noi una occasione di crescita e quest’anno lo dimostriamo con due importanti presentazioni e una produzione assai più ricca e variegata”, afferma l’editore Filippo Cosentino.
Tra le numerose novità che saranno disponibili allo stand, per la collana bambini e ragazzi Chi ha rubato la musica da Città Silenziosa? di Alessio Pamovio, Il libro della buonanotte. Storie per bambine e bambini sognatori di Miriam Morone, Quel monello di Leonardo. Quando è l’ora di dormire… di Ilaria Ricciardi e, in anteprima, Alla scoperta degli strumenti musicali! di Filippo Cosentino e Federico Garau.
Cose Note Edizioni sarà al Salone anche con due presentazioni: Che storia! La Valanga Rosa (saggi sport) di Adriana Riccomagno, giunto alla quarta ristampa, sarà presentato in Sala Olimpica con la campionessa olimpica Claudia Giordani e altri protagonisti della Valanga Rosa, e Alla scoperta degli strumenti musicali! di Filippo Cosentino e Federico Garau.
Nel dettaglio:
Che storia! La Valanga Rosa con Adriana Riccomagno, Filippo Cosentino, Beba Schranz, Claudia Giordani, Stefano Dalmasso e Giovanni Collodet “Cocco”
Giovedì 14 maggio alle 16.30 nella Sala Olimpica, Pad. 1
È il primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, comprese le medagliate olimpiche degli anni ’70 e ’80 Claudia Giordani e Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.
In libreria Che storia! La Valanga Rosa
Il primo volume a raccontare la grande epopea dello
sci italiano femminile dagli anni ‘70
Che storia! La Valanga Rosa
di Adriana Riccomagno, Filippo Cosentino
Uscita: 17 ottobre 2025
ISBN: 9791281556072
C’è un’epoca nella quale tutto ha inizio e da piccoli centri alpini si muovono
atlete e tecnici con un immenso talento che insieme realizzano il sogno di
entrare nella storia per diventare leggenda. Tramite interviste ai
protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso
che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla
seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci
mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e
Paola Magoni. È il racconto di una storia italiana di successo che ha dato
inizio a un periodo di straordinarie imprese sportive che prosegue
ancora oggi con le vittorie di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta
Bassino.
Tutto questo ha un nome: Valanga Rosa.
Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga
Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici,
comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e
Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah
Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.
Il volume è impreziosito dalla prefazione di Matteo Contessa, consigliere
nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi).
Basato sulle interviste a: Claudia Giordani, Hermann Aigner, Claudio
Detassis, Franco Vidi, Stefano Dalmasso, Giovanni Collodet (“Cocco”),
Chicco Cotelli, Daniele Cimini, Vanda Bieler, Wilma Gatta, Piera Macchi,
Daniela Zini, Carlo Fiandrino, Ninna Quario, Paola Magoni, Roberta (“Beba”)
Schranz, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta
Bassino.
da zx:Giovanni Collodet, Cocco Stefano Dalmasso, Adriana Riccomagno . Carlo Fiandrino
Gli autori
Adriana Riccomagno è una giornalista professionista e saggista. Ha
conseguito il Master di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di
Torino cum laude ed è tra i docenti del Master di Comunicazione della
Scienza dell’Ateneo torinese. Ha ricevuto premi e menzioni in ambito
nazionale e internazionale, tra cui il Journalism Research Grant della Berlin
Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a numerose
rassegne, eventi culturali e congressi, tra cui Salone Internazionale del Libro
di Torino, Biennale Tecnologia, Musica Scienza, World Forum Women in
Science. Per Cose Note Edizioni ha pubblicato “Oddio, l’estate!” nel 2024.
Filippo Cosentino è un chitarrista, compositore e imprenditore culturale.
Editore di Cose Note Edizioni.
Cose Note Edizioni
La produzione della casa editrice è organizzata in varie collane: saggistica,
bambini e ragazzi, natura, narrativa, poesia, manualistica musicale e spartiti.
I nostri autori: Walter Pistarini, Alessio Pamovio, Filippo Cosentino e
Federico Garau, Elisa Carletto, Adriana Riccomagno, Roberto Saporito,
Laura Mancini, Patrizio Balzarini, Marco D’Andrea.
Dal 2024 CNE è distribuita in tutte le librerie d’Italia e online da
Messaggerie Libri e Emme Promozione.
Link
www.cosenoteedizioni.com
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Alla scoperta degli strumenti musicali! con gli autori Filippo Cosentino e Federico Garau
Giovedì 14 maggio alle 18.30 nella Galleria Visitatori, Spazio Arancio
Il libro è l’occasione per imparare a riconoscere gli strumenti musicali sin da piccoli, grazie alle coloratissime e semplici schede ideate da Filippo Cosentino e alle illustrazioni di Federico Garau.
“Alla scoperta degli strumenti musicali!” con Filippo
Cosentino e Federico Garau
Quante corde ha una chitarra e come si distingue dal basso? Cos’è il
pianoforte e cos’è il violino? Quali sono gli strumenti a fiato e perché si
chiamano così?
Alla scoperta degli strumenti musicali! del celebre compositore, musicista,
musicologo e docente Filippo Cosentino è l’occasione per imparare a
riconoscere gli strumenti musicali sin da piccoli, grazie alle coloratissime e
semplici schede e alle bellissime illustrazioni di Federico Garau.
L’idea in più: costruisci piccoli strumenti musicali con oggetti casa
linghi -> istruzioni all’interno!
L’autore
Filippo Cosentino è un compositore di musica classica contemporanea,
musica jazz e colonne sonore per film e documentari per il cinema e la tv e
per il teatro. Ha suonato in tournée in Europa, China, Stati Uniti e Messico.
Laureato al Conservatorio G. B. Martini di Bologna, ha anche studiato
dapprima Musicologia al Dams dell’Università degli studi di Bologna
conseguendo la laurea specialistica in Filologia musicale e infine il master in
Music Business del Sole 24Ore. Ha da sempre a cuore la didattica e la
divulgazione della musica in tutte le sue forme.
Posti disponibili senza prenotazione per entrambi gli appuntamenti.
Cose Note Edizioni
La produzione della casa editrice è organizzata in varie collane: saggistica, bambini e ragazzi, natura, narrativa, poesia, manualistica musicale e spartiti. I nostri autori: Walter Pistarini, Alessio Pamovio, Filippo Cosentino e Federico Garau, Elisa Carletto, Adriana Riccomagno, Roberto Saporito, Laura Mancini, Patrizio Balzarini, Marco P. L. Bernardi, Marco D’Andrea, Ilaria Ricciardi, Miriam Morone.