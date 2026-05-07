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Gattuso al Torino: ipotesi sempre più concreta

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

La panchina del Torino torna a scaldarsi e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Gennaro Gattuso è sempre più al centro delle valutazioni della dirigenza granata per la prossima stagione.

In casa Torino, infatti, la posizione di Roberto D’Aversa sarebbe tutt’altro che solida. I risultati altalenanti e una stagione non pienamente convincente avrebbero spinto il presidente Urbano Cairo a riflettere su un possibile cambio di guida tecnica.

Gattuso in pole per il nuovo progetto granata

Tra i profili sondati, quello di Gennaro Gattuso sembra aver guadagnato terreno nelle ultime settimane. L’ex tecnico di Milan e Napoli, oltre che ex commissario tecnico della Nazionale italiana, sarebbe considerato il candidato ideale per avviare un nuovo ciclo basato su intensità, disciplina tattica e mentalità aggressiva.

Secondo le indiscrezioni, il Torino sarebbe pronto a offrirgli un contratto triennale, segnale chiaro della volontà di puntare su un progetto a lungo termine e non su una soluzione temporanea.

Scenari aperti in casa Toro

Al momento non esiste ancora alcuna conferma ufficiale, ma il nome di Gattuso rappresenta una pista concreta e sempre più discussa nell’ambiente granata. Molto dipenderà dalle valutazioni finali su D’Aversa e dalla programmazione tecnica della prossima stagione.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Torino punterebbe su un allenatore dal forte carattere, in grado di imprimere immediatamente una svolta emotiva e agonistica alla squadra.

La situazione resta quindi in evoluzione, con giorni che potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro della panchina granata.

Maggio 7, 2026
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