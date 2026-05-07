Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League; Bayern eliminato , Psg in finale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League; Bayern eliminato , Psg in finale
Giro d’Italia 2026 183 corridori per al via in Bulgaria per la Maglia Rosa
Serie C, playoff infuocati: il Casarano travolge il Cosenza, la Pianese firma l’impresa shock

Giro d’Italia 2026 183 corridori per al via in Bulgaria per la Maglia Rosa

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione

Venerdì 8 maggio sarà il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d’Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Sono 183 i corridori in gara – alla partenza daella prima tappa a Nessenar in Bulgaria.

ALPECIN PREMIER TECH

    GROVES Kaden

    BAYER Tobias

    BUSATTO Francesco

    GEENS Jonas

    PLANCKAERT Edward

    PLOWRIGHT Jensen

    PRICE PEJTERSEN Johan

    VERGALLITO Luca

BAHRAIN VICTORIOUS

    BUITRAGO SANCHEZ Santiago

    CARUSO Damiano

    STANNARD Robert

    MIHOLJEVIC Fran

    OLIVEIRA EULÁLIO Afonso

    PAASSCHENS Mathijs

    SEGAERT Alec

    ZAMBANINI Edoardo

BARDIANI CSF 7 SABER

    MAGLI Filippo

    MARCELLUSI Martin

    PALETTI Luca

    ROJAS Vicente

    TAROZZI Manuele

    TSVETKOV Nikita

    TURCONI Filippo

    ZANONCELLO Enrico

DECATHLON CMA CGM TEAM

    GALL Felix

    ANDRESEN Tobias Lund

    GUDMESTAD Tord

    MÜHLBERGER Gregor

    NAESEN Oliver

    PEDERSEN Søjberg Rasmus

    SCOTSON Callum

    STAUNE-MITTET Johannes

EF EDUCATION-EASYPOST

    ALBANESE Vincenzo

    BATTISTELLA Samuele

    BELOKI Markel

    MIHKELS Madis

    RAFFERTY Darren

    SHAW James

    VALGREN Michael

    VAN DER LEE Jardi Christiaan

GROUPAMA-FDJ UNITED

    CAVAGNA Rémi

    BARTHE Cyril

    HUENS Axel

    JACOBS Johan

    KENCH Joshua

    PENHOET Paul

    ROCHAS Rémy

    ROLLAND Brieuc

LIDL-TREK

    CICCONE Giulio

    CONSONNI Simone

    GEE Derek

    GHEBREIGZABHIER Amanuel

    MILAN Jonathan

    SOBRERO Matteo

    TEUTENBERG Tim Torn

    WALSCHEID Maximilian Richard

LOTTO INTERMARCHÈ

    DE LIE Arnaud

    AERTS Toon

    GUALDI Simone

    MENTEN Milan

    ROTA Lorenzo

    RUTSCH Jonas

    SLOCK Liam

    VAN EETVELT Lennert

MOVISTAR TEAM

    MAS Enric

    AULAR Orluis

    GARCIA CORTINA Ivan

    LOPEZ Juan Pedro

    MILESI Lorenzo

    OLIVEIRA Nelson

    ROMO Javier

    RUBIO Einer

NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM

    BERNAL Egan Arley

    ARENSMAN Thymen

    GANNA Filippo

    HAIG Jack

    SHEFFIELD Magnus

    SVESTAD-BÅRDSENG Embret

    SWIFT Connor

    TURNER Ben

NSN CYCLING TEAM

    PINARELLO Alessandro

    HIRT Jan

    MULLEN Ryan William

    SCHULTZ Nicholas

    SMITH Dion Allan

    STEWART Jake

    STRONG Corbin John

    VERNON Ethan

PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM

    BAX Sjoerd

    CHRISTEN Fabio

    DE LA CRUZ David

    DONOVAN Mark

    GONZALEZ David

    HARPER Christopher

    MOSCHETTI Matteo

    ZUKOWSKY Nickolas

RED BULL BORA HANSGROHE

    HINDLEY Jai

    ALEOTTI Giovanni

    DENZ Nico

    MOSCON Gianni

    PELLIZZARI Giulio

    VAN DIJKE Mick

    VLASOV Aleksandr

    ZWIEHOFF Ben

SOUDAL QUICK-STEP

    MAGNIER Paul

    BASTIAENS Ayco

    GAROFOLI Gianmarco

    RACCAGNI NOVIERO Andrea

    STUYVEN Jasper

    VAN DEN BOSSCHE Fabio

    VAN GESTEL Dries

    ZANA Filippo

TEAM JAYCO ALULA

    O’CONNOR Ben

    ACKERMANN Pascal

    BOUWMAN Koen

    DONALDSON Robert

    ENGELHARDT Felix

    HATHERLY Alan

    JUUL-JENSEN Christopher

    VENDRAME Andrea

TEAM PICNIC POSTNL

    BARGUIL Warren

    DE JONG Timo

    FLYNN Sean

    HAMILTON Chris

    LEEMREIZE Gijs

    NABERMAN Tim

    VAN DEN BROEK Frank

    VAN UDEN Casper

TEAM POLTI VISITMALTA

    BAIS Mattia

    CRESCIOLI Ludovico

    LONARDI Giovanni

    MAESTRI Mirco

    MIFSUD Andréa

    PESENTI Thomas

    SEVILLA Diego Pablo

    TONELLI Alessandro

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

    VINGEGAARD Jonas

    CAMPENAERTS Victor

    KELDERMAN Wilco

    KIELICH Timo

    KUSS Sepp

    LEMMEN Bart

    PIGANZOLI Davide

    REX Tim

TUDOR PRO CYCLING TEAM

    STORER Michael

    BARTA William

    FROIDEVAUX Robin

    LIENHARD Fabian

    MOZZATO Luca

    RONDEL Mathys

    STORK Florian

    WARBASSE Lawrence

UAE TEAM EMIRATES XRG

    YATES Adam

    ARRIETA  Igor

    BJERG Mikkel

    CHRISTEN Jan

    NARVAEZ Jhonatan

    SOLER Marc

    MORGADO António

    VINE Jay

UNIBET ROSE ROCKETS

    GROENEWEGEN Dylan

    DE VRIES Hartthijs

    KOPECKÝ Matyáš

    KOPECKÝ Cornelius Tomáš

    KUBIS Lukás

    LARSEN Niklas

    POELS Wouter

    REINDERS Elmar

UNO-X-MOBILITY

    HOELGAARD Markus

    HOLTER Ådne

    KULSET Johannes

    BLIKRA Erlend

    LEKNESSUND Andreas

    LAVIK Fredrik

    LØLAND Sakarias Koller

    TJØTTA Marti

XDS ASTANA TEAM

    BALLERINI Davide

    BETTIOL Alberto

    LIVYNS Arjen

    LOPEZ Harold Martin

    MALUCELLI Matteo

    SCARONI Christian

    SILVA Guillermo Thomas

    ULISSI Diego

Maggio 7, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League; Bayern eliminato , Psg in finale

Maggio 7, 2026
Articolo successivo

Serie C, playoff infuocati: il Casarano travolge il Cosenza, la Pianese firma l’impresa shock

Maggio 7, 2026

Recommended for You

Il Giro d’Italia 2026 parte dalla Bulgaria: tre tappe tra Mar Nero, fortezze medievali e montagne

Romandia: sigillo di Godon. domani la verità sulla tappa Regina

Natural Andorra pronta ad ospitare la terza tappa della 20206 Hero UCI cross -country marathon Cup

Sorpresa al Romandia: Godon fulmina tutti. Pogacar “umano”, ma guadagna su Roglic

Giro d’Italia 2026, forfait di Mikel Landa

Tadej Pogacar vince la Liegi-Baston-Liegi

Milan Bral, giovane promessa del ciclismo belga, muore a 21 anni dopo un tragico incidente

Tour of the Alps: Giulio Pellizzari si prnede l’ultima tappa e la classifica generale