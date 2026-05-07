Giro d’Italia 2026 183 corridori per al via in Bulgaria per la Maglia Rosa

Venerdì 8 maggio sarà il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d’Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Sono 183 i corridori in gara – alla partenza daella prima tappa a Nessenar in Bulgaria.
ALPECIN PREMIER TECH
GROVES Kaden
BAYER Tobias
BUSATTO Francesco
GEENS Jonas
PLANCKAERT Edward
PLOWRIGHT Jensen
PRICE PEJTERSEN Johan
VERGALLITO Luca
BAHRAIN VICTORIOUS
BUITRAGO SANCHEZ Santiago
CARUSO Damiano
STANNARD Robert
MIHOLJEVIC Fran
OLIVEIRA EULÁLIO Afonso
PAASSCHENS Mathijs
SEGAERT Alec
ZAMBANINI Edoardo
BARDIANI CSF 7 SABER
MAGLI Filippo
MARCELLUSI Martin
PALETTI Luca
ROJAS Vicente
TAROZZI Manuele
TSVETKOV Nikita
TURCONI Filippo
ZANONCELLO Enrico
DECATHLON CMA CGM TEAM
GALL Felix
ANDRESEN Tobias Lund
GUDMESTAD Tord
MÜHLBERGER Gregor
NAESEN Oliver
PEDERSEN Søjberg Rasmus
SCOTSON Callum
STAUNE-MITTET Johannes
EF EDUCATION-EASYPOST
ALBANESE Vincenzo
BATTISTELLA Samuele
BELOKI Markel
MIHKELS Madis
RAFFERTY Darren
SHAW James
VALGREN Michael
VAN DER LEE Jardi Christiaan
GROUPAMA-FDJ UNITED
CAVAGNA Rémi
BARTHE Cyril
HUENS Axel
JACOBS Johan
KENCH Joshua
PENHOET Paul
ROCHAS Rémy
ROLLAND Brieuc
LIDL-TREK
CICCONE Giulio
CONSONNI Simone
GEE Derek
GHEBREIGZABHIER Amanuel
MILAN Jonathan
SOBRERO Matteo
TEUTENBERG Tim Torn
WALSCHEID Maximilian Richard
LOTTO INTERMARCHÈ
DE LIE Arnaud
AERTS Toon
GUALDI Simone
MENTEN Milan
ROTA Lorenzo
RUTSCH Jonas
SLOCK Liam
VAN EETVELT Lennert
MOVISTAR TEAM
MAS Enric
AULAR Orluis
GARCIA CORTINA Ivan
LOPEZ Juan Pedro
MILESI Lorenzo
OLIVEIRA Nelson
ROMO Javier
RUBIO Einer
NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM
BERNAL Egan Arley
ARENSMAN Thymen
GANNA Filippo
HAIG Jack
SHEFFIELD Magnus
SVESTAD-BÅRDSENG Embret
SWIFT Connor
TURNER Ben
NSN CYCLING TEAM
PINARELLO Alessandro
HIRT Jan
MULLEN Ryan William
SCHULTZ Nicholas
SMITH Dion Allan
STEWART Jake
STRONG Corbin John
VERNON Ethan
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
BAX Sjoerd
CHRISTEN Fabio
DE LA CRUZ David
DONOVAN Mark
GONZALEZ David
HARPER Christopher
MOSCHETTI Matteo
ZUKOWSKY Nickolas
RED BULL BORA HANSGROHE
HINDLEY Jai
ALEOTTI Giovanni
DENZ Nico
MOSCON Gianni
PELLIZZARI Giulio
VAN DIJKE Mick
VLASOV Aleksandr
ZWIEHOFF Ben
SOUDAL QUICK-STEP
MAGNIER Paul
BASTIAENS Ayco
GAROFOLI Gianmarco
RACCAGNI NOVIERO Andrea
STUYVEN Jasper
VAN DEN BOSSCHE Fabio
VAN GESTEL Dries
ZANA Filippo
TEAM JAYCO ALULA
O’CONNOR Ben
ACKERMANN Pascal
BOUWMAN Koen
DONALDSON Robert
ENGELHARDT Felix
HATHERLY Alan
JUUL-JENSEN Christopher
VENDRAME Andrea
TEAM PICNIC POSTNL
BARGUIL Warren
DE JONG Timo
FLYNN Sean
HAMILTON Chris
LEEMREIZE Gijs
NABERMAN Tim
VAN DEN BROEK Frank
VAN UDEN Casper
TEAM POLTI VISITMALTA
BAIS Mattia
CRESCIOLI Ludovico
LONARDI Giovanni
MAESTRI Mirco
MIFSUD Andréa
PESENTI Thomas
SEVILLA Diego Pablo
TONELLI Alessandro
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
VINGEGAARD Jonas
CAMPENAERTS Victor
KELDERMAN Wilco
KIELICH Timo
KUSS Sepp
LEMMEN Bart
PIGANZOLI Davide
REX Tim
TUDOR PRO CYCLING TEAM
STORER Michael
BARTA William
FROIDEVAUX Robin
LIENHARD Fabian
MOZZATO Luca
RONDEL Mathys
STORK Florian
WARBASSE Lawrence
UAE TEAM EMIRATES XRG
YATES Adam
ARRIETA Igor
BJERG Mikkel
CHRISTEN Jan
NARVAEZ Jhonatan
SOLER Marc
MORGADO António
VINE Jay
UNIBET ROSE ROCKETS
GROENEWEGEN Dylan
DE VRIES Hartthijs
KOPECKÝ Matyáš
KOPECKÝ Cornelius Tomáš
KUBIS Lukás
LARSEN Niklas
POELS Wouter
REINDERS Elmar
UNO-X-MOBILITY
HOELGAARD Markus
HOLTER Ådne
KULSET Johannes
BLIKRA Erlend
LEKNESSUND Andreas
LAVIK Fredrik
LØLAND Sakarias Koller
TJØTTA Marti
XDS ASTANA TEAM
BALLERINI Davide
BETTIOL Alberto
LIVYNS Arjen
LOPEZ Harold Martin
MALUCELLI Matteo
SCARONI Christian
SILVA Guillermo Thomas
ULISSI Diego