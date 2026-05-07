Champions League , ultimo atto è Psg-Arsenal: Budapest si preppara alla grande sfida

La Champions League 2025/26 ha finalmente le sue due protagoniste. Saranno Paris Saint-Germain e Arsenal a giocarsi il trofeo più ambito del calcio europeo nella finalissima in programma sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

Una sfida che mette di fronte due squadre spettacolari, costruite per dominare attraverso gioco, qualità e intensità. Da una parte il PSG campione in carica di Luis Enrique, dall’altra l’Arsenal di Mikel Arteta, tornato stabilmente nell’élite del calcio continentale dopo anni di crescita costante.

I francesi hanno conquistato il pass per la finale al termine di una semifinale ad altissima tensione contro il Bayern Monaco. Dopo il successo dell’andata, il pareggio per 1-1 all’Allianz Arena è bastato per chiudere il discorso qualificazione sul 6-5 complessivo. Decisivi ancora una volta il talento di Dembélé e le accelerazioni devastanti di Kvaratskhelia, simboli di una squadra capace di unire tecnica e maturità.

L’Arsenal, invece, ha confermato il salto definitivo tra le grandi d’Europa grazie a un percorso autorevole e ricco di personalità. I Gunners arrivano all’ultimo atto con entusiasmo e consapevolezza, trascinati dall’identità costruita da Arteta e da una rosa giovane ma ormai pronta per il grande salto.

La finale si giocherà nella cornice della Puskás Aréna di Budapest, impianto ultramoderno inaugurato nel 2019 e capace di ospitare circa 67mila spettatori. Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 italiane per una notte destinata a catturare l’attenzione di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Sarà anche il confronto tra due filosofie calcistiche moderne e aggressive, tra possesso palla, pressing alto e ricerca continua dello spettacolo. PSG-Arsenal non è soltanto una finale: è la fotografia del nuovo calcio europeo.

foto BG-Graspointner