Champions League: Arsenal-Atletico Madrid, tutto in 90 minuti: Gyokeres guida Arteta, Simeone si affida ad Alvarez

Semifinale di ritorno di Champions all’Emirates dopo l’1-1 dell’andata: probabili scelte e ultime novità di formazione

Notte da dentro o fuori a Londra. All’Emirates Stadium si gioca il ritorno della semifinale di UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, calcio d’inizio alle ore 21:00 ,con tutto ancora in equilibrio dopo l’1-1 dell’andata al Metropolitano. In palio c’è un posto per la finale di Budapest del 30 maggio.

Arsenal, Arteta ritrova i suoi uomini chiave

Mikel Arteta dovrebbe poter contare su alcuni recuperi importanti, anche se non tutti sono al meglio. In mezzo al campo torna dal primo minuto Declan Rice, fondamentale per dare equilibrio e intensità alla squadra.

Davanti riflettori su Viktor Gyokeres, già decisivo nella gara d’andata e punto di riferimento dell’attacco. Con lui Saka e Martinelli completano il tridente offensivo, mentre restano indisponibili Havertz, Merino e Timber.

Probabile Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Atletico Madrid, fiducia ad Alvarez e solidità difensiva

Diego Simeone si affida ai suoi uomini migliori per provare il colpo in trasferta. Buone notizie per Julian Alvarez, che ha recuperato e guiderà l’attacco.

Sulle fasce e in mezzo al campo spazio anche a Matteo Ruggeri e a Lookman, mentre restano fuori Nico Gonzalez e Barrios.

Probabile Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez.

Arbitro : Siebert (Germania)

Una semifinale ancora apertissima

Il pareggio dell’andata, firmato dai rigori di Gyokeres e Alvarez, ha lasciato tutto in bilico. L’Arsenal proverà a sfruttare il fattore Emirates, mentre l’Atletico farà leva sull’esperienza e sulla solidità tipica delle squadre di Simeone.

Novanta minuti per decidere una finalista di Champions. E forse non basteranno.