Colpo Lazio al 92’: Noslin ribalta la Cremonese e avvicina i grigiorossi alla Serie B

Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti: decisivo il gol nel recupero dopo l’assist per il pari. La squadra di Giampaolo ora è a -4 dalla salvezza

Una notte amara per la Cremonese, una vittoria pesantissima per la Lazio. Allo stadio Zini i biancocelesti si impongono 2-1 in rimonta grazie a un gol nel recupero di Noslin, grande protagonista della gara. Tre punti che rilanciano la squadra di Sarri all’ottavo posto, mentre per i lombardi la permanenza in Serie A si fa sempre più complicata.

La partita si apre con una Cremonese aggressiva e determinata, spinta dall’urgenza di fare punti. Nonostante l’infortunio di Baschirotto nei primi minuti, i grigiorossi mantengono equilibrio e trovano il vantaggio al 29’: Bonazzoli calcia dal limite, Motta non è impeccabile e il pallone termina in rete per l’1-0.

La Lazio fatica a reagire nel primo tempo e rischia anche di subire il raddoppio, con i padroni di casa pericolosi in più occasioni. Nella ripresa, però, la gara cambia volto grazie alle scelte di Sarri: l’ingresso di Noslin e Rovella dà nuova energia ai biancocelesti.

È proprio Noslin a servire l’assist per l’1-1 firmato da Isaksen al 53’, un gol che riaccende la Lazio e spezza l’equilibrio del match. La Cremonese, però, non si arrende e continua a spingere, creando diverse opportunità per tornare in vantaggio: Vardy, Pezzella e Bondo vanno vicini al gol, ma senza concretizzare.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva il colpo di scena. Al 92’ Noslin inventa una giocata straordinaria e firma il gol del definitivo 2-1, gelando lo Zini e regalando tre punti fondamentali alla Lazio.

Con questa vittoria i biancocelesti salgono a 51 punti e conquistano l’ottavo posto in solitaria, superando Bologna e Sassuolo. Situazione opposta per la Cremonese, che resta terzultima e vede allontanarsi la salvezza: il Lecce è ora a +4 e il margine di errore si riduce drasticamente.

Una sconfitta che pesa come un macigno per la squadra di Giampaolo, mentre la Lazio può continuare a inseguire un finale di stagione positivo. A decidere, ancora una volta, è stato il recupero: e stavolta il verdetto è stato spietato.

IL TABELLINO

CREMONESE-LAZIO 1-2

CREMONESE (4-4-2) – Audero ; Terracciano , Baschirotto (21′ Bianchetti ), Luperto , Pezzella ; Floriani Mussolini (23′ st Barbieri ), Maleh , Grassi (16′ st Bondo ), Zerbin (16′ st Payero ); Bonazzoli , Sanabria (16′ st Vardy ). A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke. All. Giampaolo.

LAZIO (4-3-3) – Motta ; Marusic , Provstgaard , Romagnoli , Nuno Tavares ; Basic , Patric (1′ st Rovella ), Taylor (26′ st Dele-Bashiru ); Isaksen (36′ st Dia), Maldini (1′ st Noslin ), Zaccagni (16′ st Pedro ). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. All. Sarri.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 29′ Bonazzoli (C), 8′ st Isaksen (L), 47′ st Noslin (L).

Ammoniti: Provstgaard (L), Barbieri (C), Nuno Tavares (L).