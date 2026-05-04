Inter, la ricetta di Ausilio: “Uomini, giovani e quella scintilla nata al Mondiale”

Non è solo una questione di numeri, anche se quel 21° scudetto cucito sul petto brilla di una luce speciale. Per Piero Ausilio, il Direttore Sportivo che ha visto nascere e crescere l’Inter moderna, il tricolore del 2026 ha il sapore della lungimiranza e del coraggio.

L’effetto Chivu e la svolta globale

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante i festeggiamenti, Ausilio ha voluto rimettere al centro l’aspetto umano, prima ancora di quello tecnico. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Cristian Chivu, l’uomo che ha trasformato i dubbi estivi in certezze granitiche.

Il DS ha poi rivelato un retroscena tattico e psicologico: il nuovo Mondiale per Club della scorsa estate non è stato solo un impegno faticoso, ma il vero laboratorio della vittoria. È lì che la squadra ha accelerato la conoscenza reciproca, cementando un’intesa che in campionato si è rivelata inarrestabile.

La “Linea Verde”: il coraggio di osare

Il successo di quest’anno porta anche la firma di una strategia di mercato precisa: iniettare sangue fresco in un telaio collaudato. I nomi di Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny sono l’emblema di questa filosofia.