Miami è ai piedi di “Kimi” Antonelli: tris iridato e fuga Mondiale. Beffa Leclerc nel finale

MIAMI GARDENS (USA) – Non è più una sorpresa, è un dominio. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Miami, calando un tris d’assi pesantissimo dopo i successi in Cina e Giappone.

Il giovane talento italiano non solo domina l’asfalto della Florida, ma lancia un segnale inequivocabile al campionato: la vetta della classifica è sua, e il ritmo imposto inizia a farsi insostenibile per tutti.

McLaren a podio, Verstappen ancora giù

Alle spalle dell’italiano si conferma la crescita costante della McLaren. Lando Norris (2°) e Oscar Piastri (3°) portano a casa un doppio podio prezioso, dimostrando che la scuderia di Woking è attualmente l’unica vera forza capace di impensierire, almeno sul piano del passo gara, la progressione di Antonelli.

Giornata opaca, invece, per Max Verstappen. L’olandese non va oltre la quinta piazza, preceduto anche dalla Mercedes di George Russell. La Red Bull sembra aver perso quel “magic touch” che l’aveva resa imbattibile, faticando a trovare il giusto bilanciamento tra le mura del Miami International Autodrome.

Il dramma Ferrari: Leclerc tradito sul più bello

Il boccone più amaro della domenica americana lo mastica però la Ferrari. Charles Leclerc, autore di una gara solida e generosa, ha visto sfumare un piazzamento di rilievo proprio a un soffio dal traguardo. Un problema tecnico accusato durante l’ultimo giro lo ha costretto a rallentare vistosamente, facendolo scivolare in sesta posizione.

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MIAMI F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 1

2 Lando Norris McLaren +3.264 1

3 Oscar Piastri McLaren +27.092 1

4 George Russell Mercedes +43.051 1

5 Max Verstappen Red Bull Racing +43.949 1

6 Charles Leclerc Ferrari +44.245 1

7 Lewis Hamilton Ferrari +53.753 1

8 Franco Colapinto Alpine +61.871 1

9 Carlos Sainz Williams +82.072 1

10 Alexander Albon Williams +90.972 1

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 1

12 Gabriel Bortoleto Audi 1 L 1

13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

14 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 1

15 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 1

16 Sergio Perez Cadillac 1 L 1

17 Lance Stroll Aston Martin 1 L 2

18 Valtteri Bottas Cadillac 2 L 3

19 Nico Hulkenberg Audi – – 2

20 Liam Lawson Racing Bulls – – 1

21 Pierre GaslyAlpine – – – –

22 Isack Hadjar Red Bull Racing – – –

Classifica Piloti dopo il Gran Premio di Miami di F1

Kimi Antonelli – 100 punti George Russell – 80 punti Charles Leclerc – 63 punti Lando Norris – 51 punti Lewis Hamilton – 49 punti Oscar Piastri – 43 punti Max Verstappen – 26 punti Oliver Bearman – 17 punti Pierre Gasly – 16 punti Liam Lawson – 10 punti Franco Colapinto – 5 punti Arvid Lindblad – 4 punti Isack Hadjar – 4 punti Carlos Sainz – 4 punti Gabriel Bortoleto – 2 punto Esteban Ocon – 1 punto Alex Albon – 1 punti Nico Hulkenberg – 0 punti Valtteri Bottas – 0 punti Sergio Perez – 0 punti Fernando Alonso – 0 punti Lance Stroll – 0 punti

Classifica Costruttori dopo il Gran Premio di Miami di F1