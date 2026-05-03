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Sinner- Zverev , la finale :  Madrid  il match per il titolo
Miami : peggiora il meteo e GP anticipato. Antonelli scatta al tramonto italiano!

Miami : peggiora il meteo e GP anticipato. Antonelli scatta al tramonto italiano!

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

Il cielo sopra la Florida non promette nulla di buono e la direzione gara ha deciso di non sfidare la sorte. Con una tempesta tropicale che minaccia di abbattersi sul tracciato, la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel cuore della notte: il Gran Premio di Miami cambia orario.

Per evitare il caos del maltempo e garantire la sicurezza dei piloti, la partenza è stata anticipata di tre ore. Una mossa che stravolge i piani dei team, ma che regala ai tifosi italiani un appuntamento imperdibile in prima serata.

Il nuovo countdown

  • Semafori spenti alle: ore 19:00 (ora italiana)
  • Orario locale a Miami: ore 13:00
Maggio 3, 2026
scritto daRedazione
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