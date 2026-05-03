Miami : peggiora il meteo e GP anticipato. Antonelli scatta al tramonto italiano!

Il cielo sopra la Florida non promette nulla di buono e la direzione gara ha deciso di non sfidare la sorte. Con una tempesta tropicale che minaccia di abbattersi sul tracciato, la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel cuore della notte: il Gran Premio di Miami cambia orario.

Per evitare il caos del maltempo e garantire la sicurezza dei piloti, la partenza è stata anticipata di tre ore. Una mossa che stravolge i piani dei team, ma che regala ai tifosi italiani un appuntamento imperdibile in prima serata.

Il nuovo countdown