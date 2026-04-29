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F1, la Ferrari riparte da Miami. Vasseur: “Maranello non si è fermata, pronti i primi sviluppi”
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F1, la Ferrari riparte da Miami. Vasseur: “Maranello non si è fermata, pronti i primi sviluppi”

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

Dopo il lungo stop forzato a causa della guerra in Medio Oriente, la Formula 1 sbarca in Florida. La Rossa sfida la concorrenza con aggiornamenti aerodinamici: “Ma servirà umiltà”.

MIAMI (USA) – Il lungo letargo della Formula 1 è finalmente finito. Dopo una pausa insolita e forzata — dovuta alla cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita per il conflitto in Medio Oriente — i motori tornano a urlare tra i muretti di Miami. In casa Ferrari, il clima è un mix di attesa e pragmatismo, con il Team Principal Fred Vasseur pronto a lanciare la sfida ai rivali.

Il lavoro dietro le quinte: “Analisi profonda”

Nonostante i box siano rimasti chiusi per oltre un mese, il reparto corse di Maranello ha lavorato a pieno regime. Vasseur ha confermato che questo “buco” in calendario è stato sfruttato come una vera e propria sessione di test virtuale:

Le novità sulla SF-24

La notizia più attesa dai tifosi riguarda gli aggiornamenti aerodinamici. La Ferrari non resterà a guardare la Red Bull: in Florida debutteranno i primi sviluppi pensati per rendere la monoposto più costante e veloce. Tuttavia, Vasseur predica calma: “Sappiamo che anche i nostri avversari porteranno novità. La chiave sarà restare concentrati su noi stessi e non perdere la bussola”.

A complicare i piani dei tecnici ci sarà il format del weekend, che prevede una sola sessione di prove libere. Con così poco tempo per deliberare i nuovi pezzi, il margine d’errore è praticamente zero. “Sarà fondamentale massimizzare il lavoro sin dai primi minuti delle libere”, ha sottolineato il manager francese. “Dobbiamo approcciare il weekend con grande umiltà: l’obiettivo è massimizzare il pacchetto che abbiamo e portare a casa il miglior risultato possibile”.

Per la Scuderia, Miami non è solo una gara, ma un nuovo punto di partenza. Con la classifica ancora corta e un pacchetto di novità da svezzare, la Rossa cerca risposte pesanti sotto il sole della Florida. Il mondiale, dopo il “congelamento” forzato, riparte da qui.

Aprile 29, 2026
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