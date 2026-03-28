Kimi Antonelli domina le qualifiche e conquista la pole a Suzuka

Suzuka, Giappone – 28 marzo 2026 – Un sabato indimenticabile per Kimi Antonelli, che ha conquistato la pole position al Gran Premio del Giappone sul celebre circuito di Suzuka, firmando il miglior tempo nelle qualifiche e mettendosi davanti a tutti sulla griglia di partenza.
Il giovane pilota italiano della Mercedes ha completato un giro perfetto in 1:28.778, precedendo il compagno di squadra George Russell, confermando il dominio della scuderia tedesca in questa stagione di Formula 1. La Mercedes ottiene così un prezioso “uno‑due” in qualifica, dando un segnale chiaro ai rivali in vista della gara di domenica.
Alle spalle delle Frecce d’Argento, Oscar Piastri della McLaren e Charles Leclerc della Ferrari si sono piazzati rispettivamente in terza e quarta posizione, mentre il campione del mondo in carica Lando Norris completa la top‑5. Delusione invece per Max Verstappen, che non è riuscito a superare le fasi iniziali delle qualifiche e partirà dall’undicesima posizione.
Antonelli, già vincitore del Gran Premio di Cina, rafforza così la sua candidatura al titolo mondiale, dimostrando talento, concentrazione e maturità nonostante la giovane età. La gara di domenica sarà decisiva per confermare la sua leadership e proseguire l’impressionante inizio di stagione.
Il pubblico italiano attende ora di vedere se la pole si trasformerà in vittoria, in uno degli scenari più iconici e tecnici del calendario di Formula 1. Suzuka, con le sue curve leggendarie e il contorno spettacolare, sarà il teatro della prossima impresa di Antonelli.
GRIGLIA DI PARTENZA GP GIAPPONE F1 2026
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. George Russell (Mercedes)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
9. Gabriel Bortoleto (Audi)
10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)
11. Max Verstappen (Red Bull)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Nico Hulkenberg (Audi)
14. Liam Lawson (Racing Bulls)
15. Franco Colapinto (Alpine)
16. Carlos Sainz (Williams)
17. Alexander Albon (Williams)
18. Oliver Bearman (Haas)
19. Sergio Perez (Cadillac)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Fernando Alonso (Aston Martin)
22. Lance Stroll (Aston Martin)
CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2026
Q3:
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.778 5
2 George Russell Mercedes +0.298 6
3 Oscar Piastri McLaren +0.354 6
4 Charles Leclerc Ferrari +0.627 5
5 Lando Norris McLaren +0.631 6
6 Lewis Hamilton Ferrari +0.789 5
7 Pierre Gasly Alpine +0.913 6
8 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.200 6
9 Gabriel Bortoleto Audi +1.496 6
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.541 6
Q2:
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.048
2 Charles Leclerc Ferrari +0.255
3 Oscar Piastri McLaren +0.403
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.541
5 George Russell Mercedes +0.638
6 Lando Norris McLaren +0.747
7 Pierre Gasly Alpine +0.826
8 Gabriel Bortoleto Audi +0.942
9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.056
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.061
11 Max Verstappen Red Bull Racing +1.214
12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.261
13 Nico Hulkenberg Audi +1.339
14 Liam Lawson Racing Bulls +1.447
15 Franco Colapinto Alpine +1.579
16 Carlos Sainz Williams +1.985
Q1:
1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.915
2 George Russell Mercedes +0.052
3 Kimi Antonelli Mercedes +0.120
4 Oscar Piastri McLaren +0.285
5 Lewis Hamilton Ferrari +0.394
6 Nico Hulkenberg Audi +0.443
7 Gabriel Bortoleto Audi +0.444
8 Lando Norris McLaren +0.486
9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.604
10 Pierre Gasly Alpine +0.669
11 Liam Lawson Racing Bulls +0.742
12 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.747
13 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.866
14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.000
15 Carlos Sainz Williams +1.012
16 Franco Colapinto Alpine +1.016
17 Alexander Albon Williams +1.173
18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.175
19 Sergio Perez Cadillac +2.291
20 Valtteri Bottas Cadillac +2.415
21 Fernando Alonso Aston Martin +2.731
22 Lance Stroll Aston Martin +3.005