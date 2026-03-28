Kimi Antonelli domina le qualifiche e conquista la pole a Suzuka

Suzuka, Giappone – 28 marzo 2026 – Un sabato indimenticabile per Kimi Antonelli, che ha conquistato la pole position al Gran Premio del Giappone sul celebre circuito di Suzuka, firmando il miglior tempo nelle qualifiche e mettendosi davanti a tutti sulla griglia di partenza.

Il giovane pilota italiano della Mercedes ha completato un giro perfetto in 1:28.778, precedendo il compagno di squadra George Russell, confermando il dominio della scuderia tedesca in questa stagione di Formula 1. La Mercedes ottiene così un prezioso “uno‑due” in qualifica, dando un segnale chiaro ai rivali in vista della gara di domenica.

Alle spalle delle Frecce d’Argento, Oscar Piastri della McLaren e Charles Leclerc della Ferrari si sono piazzati rispettivamente in terza e quarta posizione, mentre il campione del mondo in carica Lando Norris completa la top‑5. Delusione invece per Max Verstappen, che non è riuscito a superare le fasi iniziali delle qualifiche e partirà dall’undicesima posizione.

Antonelli, già vincitore del Gran Premio di Cina, rafforza così la sua candidatura al titolo mondiale, dimostrando talento, concentrazione e maturità nonostante la giovane età. La gara di domenica sarà decisiva per confermare la sua leadership e proseguire l’impressionante inizio di stagione.

Il pubblico italiano attende ora di vedere se la pole si trasformerà in vittoria, in uno degli scenari più iconici e tecnici del calendario di Formula 1. Suzuka, con le sue curve leggendarie e il contorno spettacolare, sarà il teatro della prossima impresa di Antonelli.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GIAPPONE F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

11. Max Verstappen (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Oliver Bearman (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2026

Q3:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.778 5

2 George Russell Mercedes +0.298 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.354 6

4 Charles Leclerc Ferrari +0.627 5

5 Lando Norris McLaren +0.631 6

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.789 5

7 Pierre Gasly Alpine +0.913 6

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.200 6

9 Gabriel Bortoleto Audi +1.496 6

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.541 6

Q2:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.048

2 Charles Leclerc Ferrari +0.255

3 Oscar Piastri McLaren +0.403

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.541

5 George Russell Mercedes +0.638

6 Lando Norris McLaren +0.747

7 Pierre Gasly Alpine +0.826

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.942

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.056

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.061

11 Max Verstappen Red Bull Racing +1.214

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.261

13 Nico Hulkenberg Audi +1.339

14 Liam Lawson Racing Bulls +1.447

15 Franco Colapinto Alpine +1.579

16 Carlos Sainz Williams +1.985

Q1:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.915

2 George Russell Mercedes +0.052

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.120

4 Oscar Piastri McLaren +0.285

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.394

6 Nico Hulkenberg Audi +0.443

7 Gabriel Bortoleto Audi +0.444

8 Lando Norris McLaren +0.486

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.604

10 Pierre Gasly Alpine +0.669

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.742

12 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.747

13 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.866

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.000

15 Carlos Sainz Williams +1.012

16 Franco Colapinto Alpine +1.016

17 Alexander Albon Williams +1.173

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.175

19 Sergio Perez Cadillac +2.291

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.415

21 Fernando Alonso Aston Martin +2.731

22 Lance Stroll Aston Martin +3.005