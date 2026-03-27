Playoff qualificazioni Mondiali 2026 . I risultati e la Nazionbai qualificate alle finali
Playoff qualificazioni Mondiali 2026 . I risultati e la Nazionbai qualificate alle finali

Marzo 27, 2026
scritto daRedazione

Ecco i risultati dei match qualificazioni playoff . In nertetto le squadre qualificate.

PERCORSO A

   ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 finale (Bosnia – Italia)

    56′ Tonali, 80′ Kean

PERCORSO A

    GALLES-BOSNIA ED ERZEGOVINA 1-1 (3-5 dcr) finale (Bosnia -Italia)

    51’ D. James (G), 86′ Dzeko (B)

PERCORSO B

    UCRAINA-SVEZIA 1-3 fianel (Svezia -Poloinia)

    6’, 51’ e 73’ rig. Gyokeres (S), 90′ Ponomarenko (U)

PERCORSO B

   POLONIA-ALBANIA 2-1 finale (Svezia-Polonia)

    42’ Hoxha (A), 63’ Lewandowski (P), 73’ Zielinski (P)

PERCORSO C

   TURCHIA-ROMANIA 1-0 finale (Turchia-Kosovo)

    53′ Kadioglu

PERCORSO C

    SLOVACCHIA-KOSOVO 3-4 finale (Turchia- Kosovo)

    6’ Valjent (S), 21’ Hodza (K), 45’ Haraslin (S), 47’ Asllani (K), 60’ Muslija (K), 72’ Hajrizi (K), 94′ Strelec (S)

PERCORSO D

   DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD 4-0 finale (Danimarca – Rep. Ceca)

    49’ Damsgaard, 58’ e 59’ Isaksen, 75’ Norgaard

PERCORSO D

    REPUBBLICA CECA-IRLANDA 2-2 (6-5 dcr) finale ( Danimarca -Rep. Ceca)

    19’ rig. Parrott (I), 23’ aut Kovar (I), 27’ rig. Schick (I), 86′ Krejci (R)

Marzo 27, 2026
scritto daRedazione
Marzo 26, 2026
Marzo 27, 2026

