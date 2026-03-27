Playoff qualificazioni Mondiali 2026 . I risultati e la Nazionbai qualificate alle finali

Ecco i risultati dei match qualificazioni playoff . In nertetto le squadre qualificate.
PERCORSO A
ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 finale (Bosnia – Italia)
56′ Tonali, 80′ Kean
PERCORSO A
GALLES-BOSNIA ED ERZEGOVINA 1-1 (3-5 dcr) finale (Bosnia -Italia)
51’ D. James (G), 86′ Dzeko (B)
PERCORSO B
UCRAINA-SVEZIA 1-3 fianel (Svezia -Poloinia)
6’, 51’ e 73’ rig. Gyokeres (S), 90′ Ponomarenko (U)
PERCORSO B
POLONIA-ALBANIA 2-1 finale (Svezia-Polonia)
42’ Hoxha (A), 63’ Lewandowski (P), 73’ Zielinski (P)
PERCORSO C
TURCHIA-ROMANIA 1-0 finale (Turchia-Kosovo)
53′ Kadioglu
PERCORSO C
SLOVACCHIA-KOSOVO 3-4 finale (Turchia- Kosovo)
6’ Valjent (S), 21’ Hodza (K), 45’ Haraslin (S), 47’ Asllani (K), 60’ Muslija (K), 72’ Hajrizi (K), 94′ Strelec (S)
PERCORSO D
DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD 4-0 finale (Danimarca – Rep. Ceca)
49’ Damsgaard, 58’ e 59’ Isaksen, 75’ Norgaard
PERCORSO D
REPUBBLICA CECA-IRLANDA 2-2 (6-5 dcr) finale ( Danimarca -Rep. Ceca)
19’ rig. Parrott (I), 23’ aut Kovar (I), 27’ rig. Schick (I), 86′ Krejci (R)