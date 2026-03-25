Irlanda del Nord, O’Neill carica la squadra: “Abbiamo tutto da guadagnare contro l’Italia”

Alla vigilia della semifinale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026, il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill, ha parlato chiaro in conferenza stampa: “Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita. Non siamo intimiditi dall’Italia, vogliamo solo giocare e dare il massimo”.

O’Neill ha sottolineato che la pressione è tutta sull’avversario: “Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, senza pensare a cosa è in palio. La nostra forza è credere nelle nostre capacità e mantenere la concentrazione fino all’ultimo minuto”.

Il tecnico ha previsto una partita equilibrata e probabilmente a basso punteggio: “Sarà fondamentale difendere bene e sfruttare le opportunità che ci si presenteranno. Ogni giocatore deve sentirsi protagonista”.

Dal canto suo, il ct italiano Gennaro Gattuso ha mantenuto un approccio rigoroso: “Non voglio alibi. Siamo preparati a ogni eventualità, compresi i rigori. I miei giocatori sono esperti e pronti a dare tutto”.

O’Neill ha chiuso la conferenza con un messaggio chiaro: “Per noi non c’è nulla da perdere, tutto da guadagnare. La squadra è pronta a lottare fino all’ultimo secondo”.