Sinner non si ferma: battuto Michelsen, è nei quarti a Miami

Il cammino di Jannik Sinner al Miami Open continua senza intoppi. L’azzurro ha superato lo statunitense Alex Michelsen in due set combattuti, conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Il punteggio finale, 7-5 7-6, racconta solo in parte l’equilibrio della sfida. Michelsen, giovane in crescita e sostenuto dal pubblico di casa, ha messo in difficoltà Sinner soprattutto nei momenti iniziali, mostrando aggressività e grande solidità al servizio.

Nel primo set l’italiano ha dovuto attendere il finale per piazzare il break decisivo, sfruttando qualche imprecisione dell’avversario. Nel secondo parziale, invece, la battaglia si è protratta fino al tie-break, dove la maggiore esperienza e freddezza di Sinner hanno fatto la differenza.

Ancora una volta, il numero uno italiano ha dimostrato una qualità fondamentale: la capacità di alzare il livello nei punti importanti. Nonostante la pressione e un avversario in fiducia, Sinner ha mantenuto lucidità, riducendo al minimo gli errori e gestendo con intelligenza gli scambi più delicati.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo straordinario stato di forma. Reduce dal trionfo a Indian Wells, il tennista altoatesino è tra i principali candidati al titolo e continua a inseguire il prestigioso “Sunshine Double”.

Ora l’attenzione si sposta ai quarti di finale, e per un posto in semifinale. Sinner se la vedrà con un alytro americano :Frances Tiafoe, 20esimo della classifica Atp e 19esimo del torneo.