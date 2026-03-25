Wta Masters 1000 Miami:Fritz e Korda eliminati

Sono due i tennisti americani a lasciare il torneo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero 7 del mondo Taylor Fritz sconfitto in tre set (6-4, 6-7, 6-2) contro il ceco Jiri Lehecka, numero 22 delle classifiche. Dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, poi, non si ripete la testa di serie n.32 Sebastian Korda, che si fa rimontare dal qualificato Martin Landaluce, numero 151 del mondo: lo spagnolo vince 2-6, 7-6, 6-4.
Sono due i tennisti americani a lasciare il torneo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero 7 del mondo Taylor Fritz sconfitto in tre set (6-4, 6-7, 6-2) contro il ceco Jiri Lehecka, numero 22 delle classifiche. Dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, poi, non si ripete la testa di serie n.32 Sebastian Korda, che si fa rimontare dal qualificato Martin Landaluce, numero 151 del mondo: lo spagnolo vince 2-6, 7-6, 6-4.