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Miami Open, Sinner sorride all’esordio: battuto 2-0 Dzumhur
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Miami Open, Sinner sorride all’esordio: battuto 2-0 Dzumhur

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Miami, USA – Ottimo esordio per Jannik Sinner al Miami Open. L’altoatesino ha superato con autorità Damir Dzumhur in due set 6-3 , 6-3 in 1h e 10 minuti nel secondo turno, vincendo in due set e mostrando subito il suo tennis aggressivo e preciso.

Sinner ha gestito la partita con grande sicurezza, imponendo il suo ritmo e sfruttando al meglio le occasioni nei momenti decisivi. La vittoria al secondo turno permette al giovane talento italiano di avanzare nel torneo e affrontare con fiducia avversari più quotati nei turni successivi.

Un segnale chiaro della crescita costante di Sinner nel circuito ATP: ogni match è un’occasione per consolidare esperienza, migliorare la classifica e confermare il suo status tra i protagonisti emergenti del tennis mondiale.

Sinner al prossimo turno se la vedràfrancese Corentin Moutet (n.33) o con il ceco Tomas Machac (n.48) ,

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione
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