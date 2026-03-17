Miami Open 2026: gli Azzurri pronti a brillare in Florida

Il prestigioso Miami Open 2026, torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 per gli uomini e WTA 1000 per le donne, è ufficialmente iniziato a Miami Gardens, Florida, e vede una nutrita presenza di giocatori italiani pronti a farsi valere sul cemento americano. Il tabellone principale si disputa dal 17 al 29 marzo presso l’Hard Rock Stadium, una delle arene più iconiche del circuito internazionale.

I protagonisti italiani

Tra i nomi più attesi troviamo Jannik Sinner, reduce da una stagione molto positiva e considerato uno dei principali favoriti del torneo maschile. Con il suo stile aggressivo e le ottime performance sugli hard court, Sinner punta a fare strada fino ai turni finali, cercando di conquistare punti preziosi in classifica.

Al suo fianco c’è Lorenzo Musetti, talento emergente che punta a confermare le buone prestazioni recenti. Oltre a Sinner e Musetti, altri tre italiani hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale, tra ingresso diretto e qualificazioni, completando una nutrita rappresentanza azzurra nel torneo maschile.

Nel circuito femminile, Jasmine Paolini è la principale esponente italiana. Giocatrice esperta e già testa di serie, Paolini vuole lasciare il segno nella competizione WTA 1000, cercando di avanzare nei turni contro avversarie di alto livello.

Le sfide e le aspettative

Il Miami Open è noto per il suo tabellone competitivo, dove ogni turno può riservare sorprese e sfide mozzafiato. Con assenze importanti come quella di Novak Djokovic, fermato da un infortunio alla spalla, e di Emma Raducanu, ritirata per malattia, le porte sono aperte a nuovi protagonisti e potenziali exploit italiani.

Il torneo rappresenta anche l’occasione per gli azzurri di conquistare il prestigioso “Sunshine Double” insieme a Indian Wells, un’impresa rara e celebrata nel tennis mondiale.

Gli itaiani in gara:

Gli azzurri presenti nel tabellone principale maschile del Miami Open 2026 sono sei:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli –

Mattia Bellucci

Francesco Maestrelli

Luciano Darderi

Le azzurre in gara

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Dove seguire gli italiani

Gli appassionati italiani possono seguire le partite in diretta su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e sui principali siti di sport italiani, per non perdere i momenti più emozionanti delle sfide degli azzurri contro i migliori tennisti del mondo.