Sinner domina Tien e vola in semifinale a Indian Wells

Grande prestazione di Jannik Sinner, che ha superato nettamente Learner Tien con il punteggio di 6-1, 6-2 nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California.

Il tennista italiano, attuale numero 2 del mondo, ha imposto fin dall’inizio il suo gioco, mostrando solidità al servizio e grande precisione nei colpi da fondo campo. Tien, alla sua prima apparizione ai quarti di finale in un Masters 1000, non è riuscito a opporre resistenza, pur dimostrando determinazione e coraggio in diversi scambi.

Percorso verso i quarti

Sinner era arrivato ai quarti sconfiggendo Joao Fonseca nel turno precedente, mentre Tien aveva sorpreso molti esperti eliminando Alejandro Davidovich Fokina, salvando anche alcuni match point. Questo risultato ha segnato il miglior risultato in carriera di Tien in un torneo della categoria Masters 1000.

Prossimo turno

Con questa vittoria, Sinner si qualifica per la semifinale, dove affronterà Alexander Zverev, in un match che promette spettacolo e colpi di alta qualità. L’italiano punta a consolidare il suo percorso verso il titolo e a confermare il grande momento di forma che lo accompagna dall’inizio della stagione.